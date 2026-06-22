Akıllı telefonlara “Yapay zeka” darbesi: Fiyatlara okkalı zam geliyor
Yapay zeka yatırımlarının artması çip ve bellek maliyetlerini yükseltti. Akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarına zam geliyor. Türkiye'deki kullanıcıları neler bekliyor? Detaylar haberimizde.
Yapay zekanın gelişimi, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatmaya devam ediyor. Artık bilgisayar, telefon ve televizyonlara kadar entegre edilen yapay zeka modelleri, tüketici elektroniğinde fiyat etiketlerini de değiştirecek.
Küresel çapta artan yapay zeka yatırımları, teknolojik cihazların belkemiği olan çip, bellek ve depolama bileşenlerinin maliyetlerini rekor seviyelere çıkardı. Sektör temsilcileri, akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarında yukarı yönlü yeni bir fiyat güncellemesinin kaçınılmaz olduğunu açıkça belirtiyor. Yani, yeni bir cihaz almayı planlıyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda olabilir.
Veri merkezleri ve yapay zeka altyapıları için üretilen gelişmiş çip ve bellek birimlerinde ciddi bir tedarik sıkışıklığı yaşanıyor.