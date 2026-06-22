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Akıllı telefonlara “Yapay zeka” darbesi: Fiyatlara okkalı zam geliyor

Yapay zeka yatırımlarının artması çip ve bellek maliyetlerini yükseltti. Akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarına zam geliyor. Türkiye'deki kullanıcıları neler bekliyor? Detaylar haberimizde.

Akıllı telefonlara “Yapay zeka” darbesi: Fiyatlara okkalı zam geliyor - Sayfa 1

Yapay zekanın gelişimi, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatmaya devam ediyor. Artık bilgisayar, telefon ve televizyonlara kadar entegre edilen yapay zeka modelleri, tüketici elektroniğinde fiyat etiketlerini de değiştirecek.

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Akıllı telefonlara “Yapay zeka” darbesi: Fiyatlara okkalı zam geliyor - Sayfa 2

Küresel çapta artan yapay zeka yatırımları, teknolojik cihazların belkemiği olan çip, bellek ve depolama bileşenlerinin maliyetlerini rekor seviyelere çıkardı. Sektör temsilcileri, akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarında yukarı yönlü yeni bir fiyat güncellemesinin kaçınılmaz olduğunu açıkça belirtiyor. Yani, yeni bir cihaz almayı planlıyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda olabilir.

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Akıllı telefonlara “Yapay zeka” darbesi: Fiyatlara okkalı zam geliyor - Sayfa 3

Veri merkezleri ve yapay zeka altyapıları için üretilen gelişmiş çip ve bellek birimlerinde ciddi bir tedarik sıkışıklığı yaşanıyor. 

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Akıllı telefonlara “Yapay zeka” darbesi: Fiyatlara okkalı zam geliyor - Sayfa 4

Bu durum, son kullanıcının satın aldığı elektronik ürünlerin fiyat etiketlerini değiştirmeye hazırlanıyor. Başta akıllı telefonlar olmak üzere bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu pazarında yeni bir maliyet artışı dönemi bekleniyor. 

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