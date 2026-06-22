Akıllı telefonlara “Yapay zeka” darbesi: Fiyatlara okkalı zam geliyor

Küresel çapta artan yapay zeka yatırımları, teknolojik cihazların belkemiği olan çip, bellek ve depolama bileşenlerinin maliyetlerini rekor seviyelere çıkardı. Sektör temsilcileri, akıllı telefon, bilgisayar ve oyun konsolu fiyatlarında yukarı yönlü yeni bir fiyat güncellemesinin kaçınılmaz olduğunu açıkça belirtiyor. Yani, yeni bir cihaz almayı planlıyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda olabilir.