Akıllı telefonlarda en çok kullanılan parolalar belli oldu. Bu pin kodlarını hemen değiştirin

Günümüzde parmak izi ya da yüz tanıma gibi biyometrik yöntemlerle telefonlarımızın kilidini açabiliyoruz. Ancak çoğu kullanıcı, ek bir güvenlik katmanı olarak hâlâ PIN kodu yani parola kullanıyor. Bu durum da kötü niyetli korsanların işini daha da kolay hale getiriyor.