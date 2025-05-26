Akıllı telefonlarda en çok kullanılan parolalar belli oldu. Bu pin kodlarını hemen değiştirin
Akıllı telefon ve tabletlerde kullanıcıların en çok tercih ettiği pin kodları belli oldu. Bu parolarlardan birini kullanıyorsanız değiştirmenizde fayda var!
Günümüzde parmak izi ya da yüz tanıma gibi biyometrik yöntemlerle telefonlarımızın kilidini açabiliyoruz. Ancak çoğu kullanıcı, ek bir güvenlik katmanı olarak hâlâ PIN kodu yani parola kullanıyor. Bu durum da kötü niyetli korsanların işini daha da kolay hale getiriyor.
Avustralya Yayın Kurumu (ABC), "Have I Been Pwned" adlı güvenlik sitesinin veri tabanındaki 29 milyon PIN kodunu analiz etti. Ortaya çıkan sonuçlar ise endişe verici.
Phonearena’nın haberine göre en çok kullanılan PIN kodu tahmin de edileceği üzere 1234. Çoğu kişinin kolay olduğu için oluşturduğu bu kombinasyon incelenen her 10 PIN'den birinde kullanılıyor.