Akıllı telefonların şarj efsanesi çürüdü. Meğer sanıldığı gibi değilmiş. İşte püf noktaları

Bununla birlikte bilim insanları, akıllı telefonların hangi nedenlerle patladığını, buna karşı ne gibi önlemler alınabileceğinin de püf noktalarını açıkladı. Akıllı telefonların içinde normal kullanım sırasında şarj güvenliğini sağlayabilecek aşırı ısınma koruması, akım düzenlemesi gibi pek çok eksiksiz güvenlik mekanizmaları bulunuyor.