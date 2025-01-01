Akıllı telefonların şarj efsanesi çürüdü. Meğer sanıldığı gibi değilmiş. İşte püf noktaları
Akıllı telefon pilleri yeni teknolojilere sahip olduğu için şarj sırasında kolay kolay patlamıyor. Popüler bilim bu efsaneyi çürütürken, uzmanlar kullanıcılar için en iyi püf noktaları açıkladı.
Sosyal medyada vakit geçirip oyunlar oynadığımız akıllı telefonlar, günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Ancak zaman zaman telefonların pilden kaynaklı patladığına pek çoğunuz şahit olmuşsunuzdur.
Peki telefonlar şarj sırasında patlar mı, etkenleri nedir? Popüler bilim yıllardır merak edilen bu soruya harika bir yanıt veriyor.
Telefonların patlamasındaki en büyük etkenler genelde pillerin ısınmasıdır. Fazla ısıya maruz kalan, özellikle de orijinal bir pil telefonda bulunuyorsa patlaması bazen kaçınılmaz olabiliyor.
Bununla birlikte bilim insanları, akıllı telefonların hangi nedenlerle patladığını, buna karşı ne gibi önlemler alınabileceğinin de püf noktalarını açıkladı. Akıllı telefonların içinde normal kullanım sırasında şarj güvenliğini sağlayabilecek aşırı ısınma koruması, akım düzenlemesi gibi pek çok eksiksiz güvenlik mekanizmaları bulunuyor.