Android 15: Telefonunuza gelecek 3 önemli yeni özellik

Google Hırsızlık Tespiti'nin tam anlamıyla nasıl çalıştığını açıklamadı, ancak anlaşıldığı kadarıyla yapay zeka ile hırsızlık esnasında telefonun hareketini analiz ederek (örneğin birinin telefonu elinizden zorla alıp koşmaya başlaması gibi) durumun "hırsızlık" olduğunu anlayabiliyor. Bu noktada telefon tamamen kilitleniyor ve hırsız tarafından kullanılamaz hale geliyor.