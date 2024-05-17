Android 15: Telefonunuza gelecek 3 önemli yeni özellik
Android cihazlar için sunulan en yeni büyük güncelleme, Google'ın geliştiriciler için her yıl düzenlediği etkinlikte bolca yer buldu. Android 15' e de 3 yeni özellik geldi. Android 15'te birkaç yeni gizlilik özelliği, Google Cüzdan için yenilikler gibi öne çıkan noktalar bulunuyor. İşte Android 15'le birlikte gelecek olan 3 yeni özellik...
Hırsızlık Tespiti
Android 15'in getirdiği üç büyük yenilikten ikisi gizlilik ve güvenlikle ilgili. Yeni Hırsızlık Tespiti özelliği, gerçek hayatta telefonunuzu gasp etmeye çalışanlara yönelik getiriliyor. Yani fiziksel olarak telefonunuzu elinizden zorla alınması gerekiyor.
Google Hırsızlık Tespiti'nin tam anlamıyla nasıl çalıştığını açıklamadı, ancak anlaşıldığı kadarıyla yapay zeka ile hırsızlık esnasında telefonun hareketini analiz ederek (örneğin birinin telefonu elinizden zorla alıp koşmaya başlaması gibi) durumun "hırsızlık" olduğunu anlayabiliyor. Bu noktada telefon tamamen kilitleniyor ve hırsız tarafından kullanılamaz hale geliyor.
Özel alan
Diğer bir gizlilik özelliği ise eğer telefonunuzu sizin dışınızda birileri kullanıyorsa oldukça kullanışlı olacak gibi görünüyor.
Google'ın blog yazısına göre "özel alan", istediğiniz uygulamaları bir tür doğrulama mekanizmasının arkasına (mesela parmak izi taraması gibi) gizlemenize imkan tanıyor. Örneğin önemli kişisel finans bilgilerinizin olduğu bankacılık uygulamalarınızı bu alana taşıyabileceksiniz.