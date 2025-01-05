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  4. AnTuTu, 2024’ün en güçlü 10 akıllı telefonunu açıkladı: Ne Xiaomi ne de Samsung…

AnTuTu, 2024’ün en güçlü 10 akıllı telefonunu açıkladı: Ne Xiaomi ne de Samsung…

Listede Apple’ın iPhone modellerinin ayrı bir testte derecelendirildiğini belirtmekte fayda var. Bu sonuçlar sadece Android telefonları kapsıyor.

AnTuTu, 2024’ün en güçlü 10 akıllı telefonunu açıkladı: Ne Xiaomi ne de Samsung… - Sayfa 1

2024’te kıyasıya rekabete ev sahipliği yapan akıllı telefon pazarında, en iyi telefonlar her ay değişti. Yeni çıkan modeller ve buna bağlı olarak aylık yapılan testler doğrultusunda bir yıl içerisinde lider çok kez değişti.

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AnTuTu, 2024’ün en güçlü 10 akıllı telefonunu açıkladı: Ne Xiaomi ne de Samsung… - Sayfa 2

Ancak 2024 sonu itibariyle en güçlü 10 akıllı telefon açıklandı. Aralık 2024 itibariyle zirvede önemli bir model yer alırken, Android işletim sistemine sahip Samsung’un ise yer almaması oldukça şaşırtan bir detay.

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AnTuTu, 2024’ün en güçlü 10 akıllı telefonunu açıkladı: Ne Xiaomi ne de Samsung… - Sayfa 3

ANTUTU 2024’ÜN EN İYİ TELEFONUNU AÇIKLADI

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AnTuTu, 2024’ün en güçlü 10 akıllı telefonunu açıkladı: Ne Xiaomi ne de Samsung… - Sayfa 4

Karşılaştırma platformu AnTuTu’ya göre Aralık ayının en iyi performans gösteren telefonu Red Magic 10 Pro+ oldu. 

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