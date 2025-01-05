AnTuTu, 2024’ün en güçlü 10 akıllı telefonunu açıkladı: Ne Xiaomi ne de Samsung…
Listede Apple’ın iPhone modellerinin ayrı bir testte derecelendirildiğini belirtmekte fayda var. Bu sonuçlar sadece Android telefonları kapsıyor.
2024’te kıyasıya rekabete ev sahipliği yapan akıllı telefon pazarında, en iyi telefonlar her ay değişti. Yeni çıkan modeller ve buna bağlı olarak aylık yapılan testler doğrultusunda bir yıl içerisinde lider çok kez değişti.
Ancak 2024 sonu itibariyle en güçlü 10 akıllı telefon açıklandı. Aralık 2024 itibariyle zirvede önemli bir model yer alırken, Android işletim sistemine sahip Samsung’un ise yer almaması oldukça şaşırtan bir detay.