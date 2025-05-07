AnTuTu açıkladı, en güçlü telefonlar belli oldu. Ne Samsung ne iPhone! Zirvede sürpriz model

Mobil pazarda her yıl yepyeni telefonlar tanıtılıyor, teknoloji devleri rekabetini sürdürerek zirveye oynuyor. Apple, iPhone, Samsung, Xiaomi, OPPO ve birçok marka en üst sıralara oynarken, bunun için de iddialı modelleriyle sürekli olarak kozlarını oynuyor.