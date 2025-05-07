AnTuTu açıkladı, en güçlü telefonlar belli oldu. Ne Samsung ne iPhone! Zirvede sürpriz model
Akıllı telefonların performans testlerini gerçekleştirerek sıralayan AnTuTu ekibi, Nisan ayı itibariyle en güçlü akıllı telefonları açıkladı.
Mobil pazarda her yıl yepyeni telefonlar tanıtılıyor, teknoloji devleri rekabetini sürdürerek zirveye oynuyor. Apple, iPhone, Samsung, Xiaomi, OPPO ve birçok marka en üst sıralara oynarken, bunun için de iddialı modelleriyle sürekli olarak kozlarını oynuyor.
Bir de akıllı telefonları test eden, karşılaştırılan popüler platform var. AnTuTu, yıllardır zorlu testlerden geçirdiği telefonları sıralıyor, her ay bu listeyi düzenli olarak güncelliyor. Nisan ayı geride kalırken AnTuTu, geride bıraktığımız ayda en güçlü akıllı telefonları açıkladı.
1-30 Nisan tarihleri arasında elde edilen veriler doğrultusunda amiral gemisi sıralamasında Vivo X200 Ultra, ilk sırada yer alarak AnTuTu listelerinde zirveye yerleşti. Listenin ikinci sırası da Vivo markasından bir modele ait. Vivo X200s ve X200 Pro uydu iletişim versiyonu listenin ikinci sırasına yerleşti. İlk üç sıra tamamen MediaTek’in Dimensity 9400 serisiyle donatılmış vivo modellerinden oluşuyor. Listede hiçbir Samsung cihazı yer almazken, 10 modelin sıralaması şöyle: