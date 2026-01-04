Performansın zirvesi belli oldu: İşte Aralık 2025’in 'En Güçlü 10 Android Telefonu!'
AnTuTu, performans tutkunlarının her ay merakla beklediği Aralık 2025 verilerini paylaştı. Mobil dünyadaki güç dengelerini ortaya koyan listede, oyun odaklı donanımlar ve yeni nesil işlemci optimizasyonları öne çıkıyor. Listenin zirvesinde yer alan model, aktif soğutma teknolojisiyle rakiplerinden ayrılırken, ilk 10 içerisindeki rekabet ise teknoloji devleri arasındaki yarışı gözler önüne seriyor. İşte 2025 öncesi son AnTuTu performans listesi!
2025 sona ererken akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, yılın son listesini yayımladı. Bu listede Android telefonlar arasında şampiyon modeller açıklandı. İşte performansıyla listeye damga vuran Android telefonlar.
AnTuTu’nun gerçekleştirdiği kapsamlı testlerin sonucunda, Aralık ayının şampiyonu Red Magic 11 Pro+ oldu. Cihazın bünyesinde barındırdığı aktif soğutma sistemi, yüksek performansı uzun süreli kullanımlarda dahi stabil tutabilmesini sağlıyor. Podyumun ikinci basamağında yüksek işlem gücüyle dikkat çeken iQOO 15 yer alırken, üçüncülük koltuğu ise OnePlus 15 modelinin oldu.
Listenin geri kalanında realme, vivo ve OPPO gibi markaların amiral gemisi modelleri performans canavarı sıfatını hak eden skorlara imza attı.