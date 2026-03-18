Apple 15 cihazı rafa kaldırdı: Bu modellerin üretimi durduruldu, sessiz sedasız kaldırıldı
Geçtiğimiz haftalarda yeni MacBook ve iPhone modellerini piyasaya süren Apple, 2026’da birçok eski ürüne de veda etti. Tam 15 model satıştan kaldırıldı, yerine yeni modeller geçti.
Her yıl yeni ürünlerini tanıtan Apple, henüz geçtiğimiz haftalarda iPhone 17e, ucuz MacBook Neo ve yeni AirPods Max 2 kulaklığını tanıttı.
Her yeni modelin tanıtılmasıyla birlikte, çok sayıda eski sayılan ürün de rafa kaldırıyor. Kısa süre önce iPhone 4 ve iPhone 5’i eski ürünler listesine ekleyen Apple, şimdi de tam 15 cihazı satıştan kaldırarak tozlu raflara koydu.
Aslında bu, Apple'ın on yıllardır süregelen, oldukça öngörülebilir ürün döngüsünün bir parçası. Şirket her yıl iPhone'ları, Mac'leri ve iPad'leri daha yeni işlemcilerle, daha iyi kameralarla ve güncel yazılım özellikleriyle tazeliyor. Haliyle yenileri geldikçe, eski modeller yavaş yavaş Apple'ın vitrininden çekiliyor. Değişim bazen ani gibi görünse de, Apple ekosistemini şekillendiren temel stratejilerden biri bu.