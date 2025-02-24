Apple, Google’ın yolunda: iPhone 17 serisi tasarımıyla şok edecek- Yeni görüntüleri sızdırıldı
Yaklaşan iPhone 17 serisi, tasarım tarafında Apple’ın ilk kez Google yolundan gideceğini gösteriyor. Pixel serisi telefonlar popüler olabilir!
Eylül ayı yaklaşıyor ve Apple’ın dev etkinliği için heyecan artıyor. Geçtiğimiz hafta uygun fiyatlı iPhone 16e modeli tanıtılırken, gözler iPhone 17 ailesine çevrildi.
Apple’ın Eylül ayında piyasaya sürmesi planlanan iPhone 17 serisi, pek çok bakımdan değişikliğe uğrayacak. İlk kez tüm iPhone’larda 120Hz ekrana geçiş yapılacak olması şimdiden kullanıcıları sevindirirken, bunun yanında kamera tasarımı da sil baştan olacak.
Yıllardır akıllı telefonlarında aynı veya birbirine benzer tasarımları tercih ettiği için eleştirilen Apple, bu kez de inadını kıracak.
Teknoloji devinin yeni iPhone 17 serisine ilişkin birçok sızıntı ortaya çıkarken, üretim aşamasındaki kılıflar da sızdırıldı. Tüm bu sızıntılar, yaklaşan iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleriyle ilgili önemli değişiklikleri ortaya koyuyor.