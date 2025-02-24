Apple, Google’ın yolunda: iPhone 17 serisi tasarımıyla şok edecek- Yeni görüntüleri sızdırıldı

Yıllardır akıllı telefonlarında aynı veya birbirine benzer tasarımları tercih ettiği için eleştirilen Apple, bu kez de inadını kıracak.



Teknoloji devinin yeni iPhone 17 serisine ilişkin birçok sızıntı ortaya çıkarken, üretim aşamasındaki kılıflar da sızdırıldı. Tüm bu sızıntılar, yaklaşan iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modelleriyle ilgili önemli değişiklikleri ortaya koyuyor.