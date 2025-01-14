Apple imzalamayı durdurdu. Milyonlarca iPhone için geri dönüşler kapatıldı! Bu güncellemeyi...
Apple, iOS 18.2.1 güncellemesini yayınlamasından günler sonra iOS 18.2’nin imzalamasını resmen durdurdu.
Apple, iPhone’ları için geçtiğimiz yılın sonlarında iOS 18.2 güncellemesini yayınladı. Apple Intelligence ve birçok yeni özellikle gelen bu güncelleme ile, iPhone’lar ilk kez yapay zekaya da kavuştu.
Ancak güncelleme, cihazlara çok yaramadı. Zira bildirilen çok fazla şikayet nedeniyle Apple’ın başı iOS 18.2’den ötürü ağrıdı.
Yaşanan sorunların ardından düğmeye basan Apple, 2025’in ilk haftasında iOS 18.2.1 güncellemesini yayınlayarak tüm sorunları çözdüğünü, performansı da iyileştirdiğini açıkladı.