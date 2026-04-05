Apple inadını kırdı, Android telefonlar yıllar sonra efsane iPhone özelliğine kavuşuyor
Google, Android kullanıcıları için çok faydalı bir özelliği devreye alıyor. Yıllardır Apple’ın iPhone modellerine sunduğu bu özellik sayesinde, Android kullanıcılarına büyük kolaylık sağlanacak.
Apple, yıllardır iPhone’lara kendi ekosisteminde sunduğu özellikleri diğer cihazlarla da paylaşmaya hazırlanıyor. Özellikle Avrupa Birliği’nin talimatlarına uyan teknoloji devi, Android ve iOS cihazlar arasında köprü kuracak önemli bir özelliğe desteğini açıyor.
Bilindiği üzere Android cihazlar, iOS, yani iPhone’un işletim sisteminden bağımsız çalışıyordu. Ancak Google, popüler işletim sistemi için yıllardır Apple'ın kapalı ama akıcı ekosistemine gıptayla bakılan bir özelliği bünyesine katmaya hazırlanıyor. Kaynaklardan sızan bilgilere göre Google ve Samsung, Quick Share platformunu temel alarak tüm Android cihazlar arasında dosya paylaşımını zahmetsiz hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, dışarıdan bakıldığında iPhone modellerindeki deneyime oldukça benziyor.
Geçtiğimiz yıllarda Xiaomi marka telefonlarda kullanılmaya başlayan bazı özellikler ile telefonların yavaş yavaş iOS işletim sistemindeki özelliklere sahip olmaya başladığı görülmüştü. Android işletim sistemli telefonlar için duyurulan yeni bir özellik hayata girdiğinde artık her telefonun içinde biraz iPhone olacak. Android'in kullanıma sunmaya hazırlandığı bu özelliği iOS yıllardır kullanıcılarına sunuyor.
ANDROID MODELLERE "TAP TO SHARE" ÖZELLİĞİ GELİYOR
Android işletim sistemli telefonlar için hayata geçirilmesi beklenen bu özellik, AirDrop mantığına büyük ölçüde benziyor. Hayata geçirilmesi ile telefonları iPhone benzeri hale getirecek bu özellik "tap to share" olarak biliniyor. Android Authority tarafından yayınlanan habere göre, bu özelliğe dair ilk işaretler Samsung'un One UI 9 arayüzü, Google Play Services ve Android 17 sistem kodunda ortaya çıkmış oldu.