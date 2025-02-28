Apple tanıtım ürünlerinde saat neden hep 09.41’i gösteriyor? Çoğu kişi bilmiyor, işin sırrı bakın ne

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2000’lerin sonlarına doğru farkında bile olmadan pandoranın kutusunu açtı. Aradan yıllar geçti ve Steve Jobs ile başlayan serüven, Jobs hayatını kaybettikten sonra da devam etti. Şu anda Apple, binlerce rakibi olmasına rağmen en zengin 5 şirket arasında. Öyle ki zaman zaman ilk sıralara yerleştiği günler de oluyor.