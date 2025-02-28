Apple tanıtım ürünlerinde saat neden hep 09.41’i gösteriyor? Çoğu kişi bilmiyor, işin sırrı bakın ne
Teknoloji dünyasında adını zirveye taşıyan Apple, dünyanın en zengin şirketlerinden biri. iPhone, iPod, Mac, AirPods ve akla gelebilecek pek çok ürünüyle piyasada rekabet eden ABD’li firma, her yıl ses getiren cihazlar geliştiriyor. Peki hiç düşündünüz mü, Apple’ın tanıtım ürünlerinde saat neden hep 09:41? Nedeni bakın neymiş…
ABD merkezli teknoloji devi Apple, 2000’lerin sonlarına doğru farkında bile olmadan pandoranın kutusunu açtı. Aradan yıllar geçti ve Steve Jobs ile başlayan serüven, Jobs hayatını kaybettikten sonra da devam etti. Şu anda Apple, binlerce rakibi olmasına rağmen en zengin 5 şirket arasında. Öyle ki zaman zaman ilk sıralara yerleştiği günler de oluyor.
Apple, her yıl ürün gamını yeni modellerle genişletiyor. iPhone, iPad, MacBook, AirPods ve daha birçok ürün piyasaya süren teknoloji devi, sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Nitekim son yıllarda en çok satan akıllı telefon da yine iPhone olarak kayıtlara geçti.
Yıl içerisinde Apple, genelde iki veya üç etkinlik düzenliyor. Haziran ayında yeni yazılım ve işletim sistemlerinin tanıtıldığı WWDC etkinlikleri gerçekleştirilirken, Eylül ayında ise yeni iPhone’lar tanıtılıyor. Peki tanıtım veya reklam ürünlerinde dikkatinizi bir şey çekti mi? Örneğin ekranlarda gösterilen saatin yıllardır hep aynı olması.