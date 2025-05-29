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  4. Apple tarihinde bir ilk. Herkes ters köşe olacak; iPhone, MacBook ve iPad’de tarihi değişiklik

Apple tarihinde bir ilk. Herkes ters köşe olacak; iPhone, MacBook ve iPad’de tarihi değişiklik

Teknoloji devi Apple, 9 Haziran’da düzenlenecek WWDC etkinliğine hazırlanırken büyük sürprizlere hazırlanıyor. Yeni işletim sistemlerini tanıtmaya hazırlanan şirket, bugüne kadar hiç yapmadığı bir şeyi de yapacak.

Apple tarihinde bir ilk. Herkes ters köşe olacak; iPhone, MacBook ve iPad’de tarihi değişiklik - Sayfa 1

Geniş bir ekosisteme sahip olan Apple, iPhone’ların yanı sıra iPad, MacBook, Apple Watch Series, iPod gibi çok sayıda teknolojik ürünlere sahip.

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Apple tarihinde bir ilk. Herkes ters köşe olacak; iPhone, MacBook ve iPad’de tarihi değişiklik - Sayfa 2

Uzun yıllardır teknoloji sektörüne yön veren Apple, her akıllı cihazında farklı işletim sistemlerini kullanıyor. 

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Apple tarihinde bir ilk. Herkes ters köşe olacak; iPhone, MacBook ve iPad’de tarihi değişiklik - Sayfa 3

Öyle ki tüm cihazlar, yeni bir güncelleme yayınlandığında aynı anda alıyor.

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Apple tarihinde bir ilk. Herkes ters köşe olacak; iPhone, MacBook ve iPad’de tarihi değişiklik - Sayfa 4

Android rakiplerine kıyasla bu alanda da çok başarılı olan Apple, güncellemeleri eş zamanlı yayınlamasıyla yıllardır beğenileri topluyor. Örneğin iPhone için yeni bir iOS güncellemesi çıkarken, aynı anda Apple Watch için de yeni watchOS güncellemesi çıkıyor. 

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