Apple tarihinde bir ilk. Herkes ters köşe olacak; iPhone, MacBook ve iPad’de tarihi değişiklik
Teknoloji devi Apple, 9 Haziran’da düzenlenecek WWDC etkinliğine hazırlanırken büyük sürprizlere hazırlanıyor. Yeni işletim sistemlerini tanıtmaya hazırlanan şirket, bugüne kadar hiç yapmadığı bir şeyi de yapacak.
Geniş bir ekosisteme sahip olan Apple, iPhone’ların yanı sıra iPad, MacBook, Apple Watch Series, iPod gibi çok sayıda teknolojik ürünlere sahip.
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Uzun yıllardır teknoloji sektörüne yön veren Apple, her akıllı cihazında farklı işletim sistemlerini kullanıyor.
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