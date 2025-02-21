Apple ürünlerine büyük zam kapıda: Trump’ın gümrük vergi hamlesi küresel kriz yaratabilir!

Dünyanın en çok satan, rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyatlı Apple ürünleri, bu yıl daha da pahalı hâl alabilir. Mevcut iPhone, MacBook ve diğer cihazlarında fiyat politikası yüksek olan Apple, büyük bir zamla kullanıcıları hüsrana uğratabilir.