Apple ürünlerine büyük zam kapıda: Trump’ın gümrük vergi hamlesi küresel kriz yaratabilir!
ABD’li şirketler ve teknoloji devleri, tüm Trump’ın gümrük vergisi kararının ardından fiyatlarında artışa gidebilir; Apple başta olmak üzere teknolojik cihazlar için zam kapıda. İşte detaylar.
Dünyanın en çok satan, rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyatlı Apple ürünleri, bu yıl daha da pahalı hâl alabilir. Mevcut iPhone, MacBook ve diğer cihazlarında fiyat politikası yüksek olan Apple, büyük bir zamla kullanıcıları hüsrana uğratabilir.
Cnbc’nin haberine göre ABD’li teknoloji devi Apple, Trump’ın yaklaşan gümrük vergisi tarifelerini telafi edebilmek için ürünlerinde %9 zam yapmak zorunda kalabilir.
Geçtiğimiz günlerde, Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Acer'ın ürünlerine %10 zam yapmayı planladığına dair haberler ortaya çıktı.