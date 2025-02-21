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Apple ürünlerine büyük zam kapıda: Trump’ın gümrük vergi hamlesi küresel kriz yaratabilir!

ABD’li şirketler ve teknoloji devleri, tüm Trump’ın gümrük vergisi kararının ardından fiyatlarında artışa gidebilir; Apple başta olmak üzere teknolojik cihazlar için zam kapıda. İşte detaylar.

Apple ürünlerine büyük zam kapıda: Trump’ın gümrük vergi hamlesi küresel kriz yaratabilir! - Sayfa 1

Dünyanın en çok satan, rakiplerine kıyasla daha yüksek fiyatlı Apple ürünleri, bu yıl daha da pahalı hâl alabilir. Mevcut iPhone, MacBook ve diğer cihazlarında fiyat politikası yüksek olan Apple, büyük bir zamla kullanıcıları hüsrana uğratabilir.

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Apple ürünlerine büyük zam kapıda: Trump’ın gümrük vergi hamlesi küresel kriz yaratabilir! - Sayfa 2

Cnbc’nin haberine göre ABD’li teknoloji devi Apple, Trump’ın yaklaşan gümrük vergisi tarifelerini telafi edebilmek için ürünlerinde %9 zam yapmak zorunda kalabilir.

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Apple ürünlerine büyük zam kapıda: Trump’ın gümrük vergi hamlesi küresel kriz yaratabilir! - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde, Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergileri nedeniyle Acer'ın ürünlerine %10 zam yapmayı planladığına dair haberler ortaya çıktı.

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Apple ürünlerine büyük zam kapıda: Trump’ın gümrük vergi hamlesi küresel kriz yaratabilir! - Sayfa 4

Analistler, bu vergi düzenlemelerinin Apple'ı da etkileyeceğini ve şirketin ürün fiyatlarını artırmak zorunda kalabileceğini öngörüyor.

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