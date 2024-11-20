Apple uyardı, bu güncellemeyi hemen yükleyin! iPhone’da 2 kritik güvenlik açığı
Apple, desteklenen iPhone’lar için yeni iOS 18.1.1 güncellemesini yayınladı. 2 güvenlik açığını kapatan bu güncellemenin hemen yüklenmesi tavsiye edildi.
Milyonlarca iPhone kullanıcısı yeni iOS 18 işletim sistemine geçmeye devam ediyor. iOS 17’yi terk edenler bir üst sürüme geçiş yaparken, Apple da yeni güncellemelerle eksikleri gideriyor.
Bu kapsamda iki güvenlik açığını gideren iOS 18.1.1 güncellemesi yayınlandı. Milyonlarca iPhone’u etkileyen bu açık için yeni sürümle sorunlar çözülüyor.
iOS 18.1 güncellemesi ilk olarak 1.5 ay önce piyasaya sürüldü. Dahili sürüm numarası 22B91 olarak açıklanan yeni güncelleme ise resmi sürümden tam 1.5 ay sonra yayınlandı.