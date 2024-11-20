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  4. Apple uyardı, bu güncellemeyi hemen yükleyin! iPhone’da 2 kritik güvenlik açığı

Apple uyardı, bu güncellemeyi hemen yükleyin! iPhone’da 2 kritik güvenlik açığı

Apple, desteklenen iPhone’lar için yeni iOS 18.1.1 güncellemesini yayınladı. 2 güvenlik açığını kapatan bu güncellemenin hemen yüklenmesi tavsiye edildi.

Apple uyardı, bu güncellemeyi hemen yükleyin! iPhone’da 2 kritik güvenlik açığı - Sayfa 1

Milyonlarca iPhone kullanıcısı yeni iOS 18 işletim sistemine geçmeye devam ediyor. iOS 17’yi terk edenler bir üst sürüme geçiş yaparken, Apple da yeni güncellemelerle eksikleri gideriyor. 

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Apple uyardı, bu güncellemeyi hemen yükleyin! iPhone’da 2 kritik güvenlik açığı - Sayfa 2

Bu kapsamda iki güvenlik açığını gideren iOS 18.1.1 güncellemesi yayınlandı. Milyonlarca iPhone’u etkileyen bu açık için yeni sürümle sorunlar çözülüyor.

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Apple uyardı, bu güncellemeyi hemen yükleyin! iPhone’da 2 kritik güvenlik açığı - Sayfa 3

iOS 18.1 güncellemesi ilk olarak 1.5 ay önce piyasaya sürüldü. Dahili sürüm numarası 22B91 olarak açıklanan yeni güncelleme ise resmi sürümden tam 1.5 ay sonra yayınlandı.

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Apple uyardı, bu güncellemeyi hemen yükleyin! iPhone’da 2 kritik güvenlik açığı - Sayfa 4

 Apple'ın resmi güvenlik günlüğünde güncellemenin WebKit ve JavaScriptCore'daki iki güvenlik açığı kapatıldı. Daha önce yapılan tespitlere göre bu açık sayesinde kötü amaçlı bilgisayar korsanları iPhone’lara erişebilme imkanına sahipti.

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