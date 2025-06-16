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Apple, yıllar önce satışa sunduğu iPhone’u “Külüstür” ilan etti. Popüler model emekliye ayrıldı

Bir dönem popüler olan ve dünya çapında satış rekorları kıran popüler iPhone modeli, Apple tarafından eski ürünler listesine eklendi.

Apple, yıllar önce satışa sunduğu iPhone’u “Külüstür” ilan etti. Popüler model emekliye ayrıldı - Sayfa 1

Her yıl yeni telefon tanıtan Apple, yıllar önce satışa sunduğu eski telefonları birer birer emekliye ayırıyor. 

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Apple, yıllar önce satışa sunduğu iPhone’u “Külüstür” ilan etti. Popüler model emekliye ayrıldı - Sayfa 2

iPhone 6, iPhone 7 ve iPhone 8 serisi geçtiğimiz yıllarda vintage ürünler listesine eklenirken, Apple bir dönem popüler olan farklı bir modelini de eski ürünler listesine ekledi.

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Apple, yıllar önce satışa sunduğu iPhone’u “Külüstür” ilan etti. Popüler model emekliye ayrıldı - Sayfa 3

Apple’ın artık bir gelenek haline getirdiği vintage ürünler listesi, iPad, Mac’ler, saatler ve diğer ürünleri kapsıyor. 

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Apple, yıllar önce satışa sunduğu iPhone’u “Külüstür” ilan etti. Popüler model emekliye ayrıldı - Sayfa 4

5 yıldan uzun süredir satışta olmayan cihazların tamamı  eski ürünler listesine eklenirken, iPhone X modeli de listeye eklenerek bir dönem resmen kapanmış oldu.

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