Apple, yıllar önce satışa sunduğu iPhone’u “Külüstür” ilan etti. Popüler model emekliye ayrıldı
Bir dönem popüler olan ve dünya çapında satış rekorları kıran popüler iPhone modeli, Apple tarafından eski ürünler listesine eklendi.
Her yıl yeni telefon tanıtan Apple, yıllar önce satışa sunduğu eski telefonları birer birer emekliye ayırıyor.
iPhone 6, iPhone 7 ve iPhone 8 serisi geçtiğimiz yıllarda vintage ürünler listesine eklenirken, Apple bir dönem popüler olan farklı bir modelini de eski ürünler listesine ekledi.
Apple’ın artık bir gelenek haline getirdiği vintage ürünler listesi, iPad, Mac’ler, saatler ve diğer ürünleri kapsıyor.