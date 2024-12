Apple’a soğuk duş: 3 iPhone resmen satıştan kaldırıldı, AB ülkelerinde artık satılamayacak

The Verge’ün haberine göre artık Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde Apple'ın resmi satış mağazalarında iphone SE 3, iPhone 14 Plus ve iPhone 14’ün satışı olmayacak. iPhone 15’lerin tanıtılmasıyla birlikte halihazırda iPhone 14 Pro modelleri zaten satıştan kaldırılmıştı. Şimdi ise buna üçüncü nesil iPhone SE 3, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 eklendi.