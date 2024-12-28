Apple’a soğuk duş: 3 iPhone resmen satıştan kaldırıldı, AB ülkelerinde artık satılamayacak
AB’nin yeni kurallarının tamamen hayata geçirilmesiyle birlikte birçok marka, akıllı telefonlarının satışını durdurmak zorunda kaldı. Buna Apple da dahil. İşte satışları durdurulan üç iPhone…
AB’nin teknoloji şirketlerine baskısı, etkisini yeni yeni göstermeye başladı. Tekelcilik ve daha birçok iddialarla gündeme gelen Apple, Avrupa ülkelerinde yeni yasa kapsamında üç modelinin satışını durdurmak zorunda kaldı.
Daha önce AB, tüm mobil cihazlar için 2024 sonunda standart olarak USB-C şarj tipini zorunlu kılarken, bu standardı kapsamayan ve satışı aktif olarak devam eden üç iPhone, resmi mağazalardan kaldırıldı.
The Verge’ün haberine göre artık Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerde Apple'ın resmi satış mağazalarında iphone SE 3, iPhone 14 Plus ve iPhone 14’ün satışı olmayacak. iPhone 15’lerin tanıtılmasıyla birlikte halihazırda iPhone 14 Pro modelleri zaten satıştan kaldırılmıştı. Şimdi ise buna üçüncü nesil iPhone SE 3, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 eklendi.