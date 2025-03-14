Apple’dan 300 milyon iPhone’a gizli özellik: Sessiz sedasız eklendi, bu adımlarla aktif ediliyor
Apple, son güncelleme ile iPhone’lara gizli bir özellik ekledi. Sessiz sedasız eklenen yeni özellik, 300 milyon iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor.
iOS 18 güncellemesiyle Apple tarihindeki en kapsamlı güncellemelerden biri yayınlandı. Apple, iPhone kullanıcılarını yıllar sonra tatmin etmeyi başardı ve kişiselleştirme imkanını genişletmişti. Geçtiğimiz haftalarda Macrumors, iOS 19 ile iPhone’larda görsel açıdan en büyük değişiklikler yapılacağını bildirdi.
iOS 19, Haziran ayında piyasaya sürülecek olsa da, bunun öncesinde Apple’ın iPhone’lara eklediği gizli bir özellik var; müzikseverler bu özelliği çok beğenecek.
Apple’ın yıllar önce bünyesine dahil ettiği Shazam uygulaması ile, sadece sesi dinleterek hangi parçanın çaldığını ve diğer detaylarına erişebilmek mümkündü. Şimdi Shazam, son güncellemesiyle kontrol merkezine yeni bir işlev getiriyor.