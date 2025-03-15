Apple’dan 9 yıl sonra bir ilk: AirPods kulaklıklara canlı çeviri geliyor. Tarih belli oldu
Apple, tarihinde ilkleri yaşayacağı yıla resmen giriş yaptı. iOS 19 güncellemesi ile iPhone’lara 12 yıl sonra sürpriz özellikler gelirken, AirPods için de tam 9 yıl sonra çok önemli özellikler getirilecek.
iPhone dahil tüm cihazların tasarımı konusunda eleştiriler alsa da, Apple yazılım tarafında kesinlikle önemli bir kilometre taşına ulaştı. Geçen yıl iOS 18 ile adeta sil baştan bir işletim sistemi hazırlayan firma, iPhone dahil olmak üzere tüm cihazlarını çok sayıda yenilikle güncelledi. Şimdi ise AirPods kulaklıklar için tarihi bir döneme giriliyor.
Bloomberg yazarı Mark Gurman, AirPods için bu yılın ilerleyen dönemlerinde sunulacak yeni AirPods özelliğini paylaştı. Hemen hemen her iddiasında doğruluk payına sahip olan Gurman, Apple’ın tarihinde bir ilke imza atarak AirPods’a hiç beklenmedik bir özellik getireceğini açıkladı.
Gurman’ın bahsettiği özellik canlı çeviri. iPhone’larda halihazırda bulunan bu özellik, ilerleyen dönemde yayınlanacak yeni bir güncelleme ile AirPods kablosuz kulaklıklarda da çalışacak. iOS 19’a bağlı olarak geliştirilen bu özellik sayesinde kullanıcılar ilginç bir şekilde kulaklıklarıyla farklı dilleri kendi ana dillerine çevirebilecek.