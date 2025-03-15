Apple’dan 9 yıl sonra bir ilk: AirPods kulaklıklara canlı çeviri geliyor. Tarih belli oldu

iPhone dahil tüm cihazların tasarımı konusunda eleştiriler alsa da, Apple yazılım tarafında kesinlikle önemli bir kilometre taşına ulaştı. Geçen yıl iOS 18 ile adeta sil baştan bir işletim sistemi hazırlayan firma, iPhone dahil olmak üzere tüm cihazlarını çok sayıda yenilikle güncelledi. Şimdi ise AirPods kulaklıklar için tarihi bir döneme giriliyor.