Apple’dan beklenmedik sürpriz: Yeni iPad görücüye çıktı; tüm iPhone’lardan daha hızlı ve daha ucuz

Şimdi Apple, henüz daha önce tanıttığı iPad’in üzerinden bir yıl bile geçmezken, M3 işlemcili Air modeli ile karşımıza çıktı. Apple’ın sürpriz bir duyuru ile tanıttığı bu tablet, iki farklı ekran boyutuyla geliyor ve Türkiye fiyatı da açıklandı.