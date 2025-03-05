Apple’dan beklenmedik sürpriz: Yeni iPad görücüye çıktı; tüm iPhone’lardan daha hızlı ve daha ucuz
Henüz bir yıl bile geçmezken Apple, iPad serisine bir yeni model daha ekledi. M3 işlemcili iPad Air, dikkat çeken fiyat ve özelliklerle tanıtıldı.
Geçtiğimiz haftalarda iPhone 16e modelini tanıtan Apple, bu hafta yepyeni ürünleriyle karşımıza çıkıyor. Birkaç gün içinde M4 işlemcili MacBook Air modelini tanıtmaya hazırlanan firma, bunun öncesinde M3 işlemcili iPad Air’ı tanıttı.
Apple tarafından geliştirilen 9 çekirdekli GPU’ya sahip olan M3 işlemci, performans tarafında tüm iPhone’ları geride bırakıyor. Öyle ki daha önce yapılan AnTuTu testlerinde iPhone 16 Pro Max’i bile sollamayı başardı.
Şimdi Apple, henüz daha önce tanıttığı iPad’in üzerinden bir yıl bile geçmezken, M3 işlemcili Air modeli ile karşımıza çıktı. Apple’ın sürpriz bir duyuru ile tanıttığı bu tablet, iki farklı ekran boyutuyla geliyor ve Türkiye fiyatı da açıklandı.