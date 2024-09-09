Apple’dan birçok ürüne büyük zam! iPhone 16 fiyatları uçtu: İşte Apple zamlı fiyat listesi

Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 16 serisi (iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus ve iPhone 16) modellerini tanıtarak, AirPods 4, Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3'ü de kullanıcılarla buluşturdu. Ayrıca, AirPods Pro 2’ye işitme cihazı modu özelliği getirildi. Etkinliğin ardından Apple, Türkiye'deki birçok ürününe zam yaptı..

İşte zam sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatı...