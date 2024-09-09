Apple’dan birçok ürüne büyük zam! iPhone 16 fiyatları uçtu: İşte Apple zamlı fiyat listesi
Apple, iPhone 16 serisinin tanıtımının ardından online mağazasını yeniden açarak Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaptı.
Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 16 serisi (iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus ve iPhone 16) modellerini tanıtarak, AirPods 4, Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3'ü de kullanıcılarla buluşturdu. Ayrıca, AirPods Pro 2’ye işitme cihazı modu özelliği getirildi. Etkinliğin ardından Apple, Türkiye'deki birçok ürününe zam yaptı..
İşte zam sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatı...
Zam sonrası Apple iPhone SE, iPhone 13, iPhone 14 fiyat listesi
Zam sonrası Apple iPhone 15 fiyat listesi
Zam sonrası Apple iPhone 16 fiyat listesi