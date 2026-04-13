Apple’dan büyük skandal, birini sildi diğerini öne çıkardı: Boykot çağrısı başladı
ABD-İran-İsrail geriliminde artık teknoloji devlerinin isimleri daha sık anılmaya başladı. Öyle ki teknoloji devi Apple’ın son hamlesi, şirkete tepkileri büyüttü.
ABD-İran-İsrail gerilimini yakından takip ediyoruz. Bu süreç global çapta ekonomiyi tehdit ederken, can ve mal güvenliği de her geçen gün riske atılıyor. Savaş sadece silahlarla olmuyor. Aynı zamanda bir de bunun dijital tarafı var. Hemen hemen herkesin elinde olan iPhone’un sahibi Apple, skandal bir hareketiyle gündemde.
İsrail'in Orta Doğu'daki askeri operasyonları tüm hızıyla sürerken, teknoloji dünyasından da tartışma yaratacak bir hamle geldi. Apple Maps (Haritalar) uygulamasında Lübnan sınırları içerisindeki yerleşim yeri isimlerinin büyük bir bölümü haritadan silindi.
Özellikle çatışmaların yoğunlaştığı güney bölgelerindeki bu değişim, Apple’ın tepki toplamasına neden oldu. Zira işi teknoloji olan bir dev neden bu tür şeylere ihtiyaç duyuyor, orası da ayrı bir konu.
Öte yandan kullanıcıların fark ettiği detaylara göre Lübnan tarafı isimsiz, boş bir yeşil alan gibi görünüyor. Hemen karşıdaki İsrail tarafında ise en küçük köyler dahi detaylıca yer alıyor. Diğer popüler harita uygulamalarında (örneğin Google Maps veya Yandex Maps) Lübnan köyleri net bir şekilde görülebiliyor. Peki, Apple neden böyle bir yola başvurdu?