  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Apple’dan iPhone 11 modellerine güncelleme sürprizi: iPhone 16 ile aynı yenilikleri alıyor

Apple’dan iPhone 11 modellerine güncelleme sürprizi: iPhone 16 ile aynı yenilikleri alıyor

Apple, haziran ayında tanıttığı iOS 26 güncellemesinin genel beta sürümünü desteklenen cihazlar için 24 Temmuz’da yayınladı. iPhone 11 için asıl güncelleme eylül ayında beklenirken, Apple’dan sürpriz bir güncelleme çıktı.

Apple’dan iPhone 11 modellerine güncelleme sürprizi: iPhone 16 ile aynı yenilikleri alıyor - Sayfa 1

Merakla beklenen iOS 26 güncellemesinin genel beta sürümü 24 Temmuz’da çıkış yaptı. Eylül ayında yayınlanacak resmi sürüm öncesi kullanıcılar iOS 26’nın yeni özelliklerini iki ay öncesinden deneyimleyebilir.

1 | 9
Apple’dan iPhone 11 modellerine güncelleme sürprizi: iPhone 16 ile aynı yenilikleri alıyor - Sayfa 2

Apple, iOS 26 güncellemesini 9 Haziran’da tanıttı. Söz konusu güncelleme ana ekrana yepyeni özelleştirme imkanı sunarken, aynı zamanda 12 yıl sonra en büyük güncelleme olarak geliştirildiğini de açıkladı.

2 | 9
Apple’dan iPhone 11 modellerine güncelleme sürprizi: iPhone 16 ile aynı yenilikleri alıyor - Sayfa 3

iPhone kullanıcılarının dört gözle beklediği iOS 26 güncellemesinin resmi olarak hangi modellerde desteklenip desteklenmeyeceği de aylar öncesinden belli oldu. iPhone 11 serisi, iPhone SE 2. nesil ve sonraki modeller yeni güncellemeyi desteklerken, iPhone X serisinin tamamı ise yeni işletim sistemine geçiş yapamayacak. 

3 | 9
Apple’dan iPhone 11 modellerine güncelleme sürprizi: iPhone 16 ile aynı yenilikleri alıyor - Sayfa 4

iPhone 11 kullanıcıları için güncelleme eylül ayında çıkış yapacak. Ancak Apple, iki ay öncesinde iPhone 11 kullanıcılarına özel ayrı bir genel beta güncellemesi yayınladı.

4 | 9