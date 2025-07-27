Apple’dan iPhone 11 modellerine güncelleme sürprizi: iPhone 16 ile aynı yenilikleri alıyor

iPhone kullanıcılarının dört gözle beklediği iOS 26 güncellemesinin resmi olarak hangi modellerde desteklenip desteklenmeyeceği de aylar öncesinden belli oldu. iPhone 11 serisi, iPhone SE 2. nesil ve sonraki modeller yeni güncellemeyi desteklerken, iPhone X serisinin tamamı ise yeni işletim sistemine geçiş yapamayacak.