Apple’dan iPhone 11 modellerine güncelleme sürprizi: iPhone 16 ile aynı yenilikleri alıyor
Apple, haziran ayında tanıttığı iOS 26 güncellemesinin genel beta sürümünü desteklenen cihazlar için 24 Temmuz’da yayınladı. iPhone 11 için asıl güncelleme eylül ayında beklenirken, Apple’dan sürpriz bir güncelleme çıktı.
Merakla beklenen iOS 26 güncellemesinin genel beta sürümü 24 Temmuz’da çıkış yaptı. Eylül ayında yayınlanacak resmi sürüm öncesi kullanıcılar iOS 26’nın yeni özelliklerini iki ay öncesinden deneyimleyebilir.
Apple, iOS 26 güncellemesini 9 Haziran’da tanıttı. Söz konusu güncelleme ana ekrana yepyeni özelleştirme imkanı sunarken, aynı zamanda 12 yıl sonra en büyük güncelleme olarak geliştirildiğini de açıkladı.
iPhone kullanıcılarının dört gözle beklediği iOS 26 güncellemesinin resmi olarak hangi modellerde desteklenip desteklenmeyeceği de aylar öncesinden belli oldu. iPhone 11 serisi, iPhone SE 2. nesil ve sonraki modeller yeni güncellemeyi desteklerken, iPhone X serisinin tamamı ise yeni işletim sistemine geçiş yapamayacak.