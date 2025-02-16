Apple’dan iPhone kullanıcılarına acil uyarı. Bu açık ayarı hemen kapatın! Bilgileriniz risk altında
Apple, iPhone kullanıcılarının bilgilerinin risk altında olduğunu, geçici olarak bir ayarı kapatmalarını gerektiğini duyurdu.
iPhone’lar akıllı telefon pazarında en güvenilir cihazlar olsa da, tıpkı Android telefonlar gibi kötü amaçlı yazılımlara maruz kalabiliyor.
Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve Apple, iPhone’larda açık olan bir ayarın geçici olarak kapatılması uyarısında bulundu.
NSA, “Risk sadece teorik değil,” derken, kötü niyetli teknikler kamuya açık bir şekilde biliniyor ve aktif olarak kullanılıyor.” açıklamalarında bulundu.
iPhone’larda varsayılan olarak açık bir ayar da, kullanıcı bilgilerini risk altına alıyor. Hem Apple hem NSA, olası bir saldırıya kurban gitmemek için bir ayarın geçici olarak kapatılmasını tavsiye etti; iPhone’larda bulunan "Otomatik Bağlan" (Auto-Join), saldırganların hedefi için yeni bir alan oldu.
Bu ayar, telefonunuzun otomatik olarak halka açık Wi-Fi ağlarına, kafelerde, restoranlarda, kitapçılarda veya diğer mekanlardaki erişim noktalarına bağlanmasını sağlar. Ancak bu durum, cihazınızı adeta bir hedef tahtasına dönüştürüyor. Zira banka bilgilerinden diğer şifrelerinize kadar her şey korsanların eline geçebilir.