Apple’dan iPhone kullanıcılarına acil uyarı. Bu açık ayarı hemen kapatın! Bilgileriniz risk altında

iPhone’larda varsayılan olarak açık bir ayar da, kullanıcı bilgilerini risk altına alıyor. Hem Apple hem NSA, olası bir saldırıya kurban gitmemek için bir ayarın geçici olarak kapatılmasını tavsiye etti; iPhone’larda bulunan "Otomatik Bağlan" (Auto-Join), saldırganların hedefi için yeni bir alan oldu.