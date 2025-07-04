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  4. Apple’dan iPhone’a yeni özellik: Telefon görüşmelerine çıplaklık filtresi geldi; otomatik kapanacak

Apple’dan iPhone’a yeni özellik: Telefon görüşmelerine çıplaklık filtresi geldi; otomatik kapanacak

Apple, en büyük güncellemelerinden biri olan iOS 26 ile birlikte kullanıcı güvenliğini ön plana alan yeni bir özellik daha ekledi. Artık görüşme sırasında çıplaklık fark edilirse görüşme sonlandırılacak.

Apple’dan iPhone’a yeni özellik: Telefon görüşmelerine çıplaklık filtresi geldi; otomatik kapanacak - Sayfa 1

Apple, firma tarihinde son 7 yılda en büyük ve kapsamlı güncellemelerinden birini duyurdu. 9 Haziran’da tanıtılan ve geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 26 güncellemesi, iPhone’ları baştan aşağı değiştiriyor.

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Apple’dan iPhone’a yeni özellik: Telefon görüşmelerine çıplaklık filtresi geldi; otomatik kapanacak - Sayfa 2

Yeni güncelleme sadece görsel açıdan değişiklikler içermiyor. Pil ve performans optimizasyonları yapılırken, bunun yanında güvenlik ve gizlilikle ilgili de çok önemli gelişmelere yer verildi.

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Apple’dan iPhone’a yeni özellik: Telefon görüşmelerine çıplaklık filtresi geldi; otomatik kapanacak - Sayfa 3

iOS 26 güncellemesi herkesin kullanımına sunulduğunda çok sayıda yenilik iPhone’lara gelecek. Bunlardan biri de hassas içerikle ilgili. Son yıllarda bu konuda dikkatle çalışan Apple, yeni işletim sisteminde hassas içerik konusunda önemli bir adım daha attı.

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Apple’dan iPhone’a yeni özellik: Telefon görüşmelerine çıplaklık filtresi geldi; otomatik kapanacak - Sayfa 4

Teknoloji medyasından Macrumors’un haberine göre iOS 26’nın güncellenen güvenlik sistemi FaceTime’da yapılan görüntülü görüşmelerde çıplaklık algılaması durumunda, görüntüyü otomatik olarak duraklatarak kullanıcıya uyarı gösterecek. 

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