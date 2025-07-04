Apple’dan iPhone’a yeni özellik: Telefon görüşmelerine çıplaklık filtresi geldi; otomatik kapanacak
Apple, en büyük güncellemelerinden biri olan iOS 26 ile birlikte kullanıcı güvenliğini ön plana alan yeni bir özellik daha ekledi. Artık görüşme sırasında çıplaklık fark edilirse görüşme sonlandırılacak.
Apple, firma tarihinde son 7 yılda en büyük ve kapsamlı güncellemelerinden birini duyurdu. 9 Haziran’da tanıtılan ve geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 26 güncellemesi, iPhone’ları baştan aşağı değiştiriyor.
Yeni güncelleme sadece görsel açıdan değişiklikler içermiyor. Pil ve performans optimizasyonları yapılırken, bunun yanında güvenlik ve gizlilikle ilgili de çok önemli gelişmelere yer verildi.
iOS 26 güncellemesi herkesin kullanımına sunulduğunda çok sayıda yenilik iPhone’lara gelecek. Bunlardan biri de hassas içerikle ilgili. Son yıllarda bu konuda dikkatle çalışan Apple, yeni işletim sisteminde hassas içerik konusunda önemli bir adım daha attı.