Apple’dan iPhone’lara kritik güncelleme: Güvenlik sorunu tespit edildi, hemen yükleyin
Apple, iPhone’lar için sürpriz iOS 18.3.1 güncellemesini yayınladı. İşte kullanıcıların bir an önce yüklemesi gereken güncellemenin detayları.
iOS 18.2 ile yapay zeka özelliklerini iPhone’a getiren Apple, çok fazla şikayet gelmesinin ardından iOS 18.2.1 güncellemesini yayınlamıştı. Hatırlayanlar için bu güncelleme ile pek çok sorun düzeltildi.
Geçtiğimiz haftalarda ise iOS 18.3 güncellemesini yayınlayan Apple, çok sayıda özelliği iPhone kullanıcılarına ulaştırdı. Ancak bu güncellemede de çok fazla şikayet bildirildi. Üstelik Apple güvenlik açıkları da tespit etti.
Tüm bu gelişmelerin ardından iPhone kullanıcıları için iOS 18.3.1 güncellemesi yayınlandı. Gizemli olan bu güncelleme, tam herkes iOS 18.4’ü beklerken geldi. Peki bu güncellemede neler değişti?