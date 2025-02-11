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Apple’dan iPhone’lara kritik güncelleme: Güvenlik sorunu tespit edildi, hemen yükleyin

Apple, iPhone’lar için sürpriz iOS 18.3.1 güncellemesini yayınladı. İşte kullanıcıların bir an önce yüklemesi gereken güncellemenin detayları.

Apple’dan iPhone’lara kritik güncelleme: Güvenlik sorunu tespit edildi, hemen yükleyin - Sayfa 1

iOS 18.2 ile yapay zeka özelliklerini iPhone’a getiren Apple, çok fazla şikayet gelmesinin ardından iOS 18.2.1 güncellemesini yayınlamıştı. Hatırlayanlar için bu güncelleme ile pek çok sorun düzeltildi. 

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Apple’dan iPhone’lara kritik güncelleme: Güvenlik sorunu tespit edildi, hemen yükleyin - Sayfa 2

Geçtiğimiz haftalarda ise iOS 18.3 güncellemesini yayınlayan Apple, çok sayıda özelliği iPhone kullanıcılarına ulaştırdı. Ancak bu güncellemede de çok fazla şikayet bildirildi. Üstelik Apple güvenlik açıkları da tespit etti.

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Apple’dan iPhone’lara kritik güncelleme: Güvenlik sorunu tespit edildi, hemen yükleyin - Sayfa 3

Tüm bu gelişmelerin ardından iPhone kullanıcıları için iOS 18.3.1 güncellemesi yayınlandı. Gizemli olan bu güncelleme, tam herkes iOS 18.4’ü beklerken geldi. Peki bu güncellemede neler değişti?

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Apple’dan iPhone’lara kritik güncelleme: Güvenlik sorunu tespit edildi, hemen yükleyin - Sayfa 4

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi'ne giderek indirebileceğiniz bu güncelleme, yeni özellikten ziyade hata düzeltmeleri ve güvenlik açıklarını kapatmaya odaklanıyor.

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