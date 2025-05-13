Apple’dan milyonlarca iPhone kullanıcısına acil güncelleme uyarısı: Hemen yükleyin

Apple için önümüzdeki birkaç ay çok hareketli olacak. Tüm cihazları için yeni işletim sistemi ve güncellemeleri tanıtmaya hazırlanan firma, Haziran ayında WWDC etkinliğini düzenleyip iOS 19, iPadOS 19 ve diğer cihazları için yeni güncellemelerini tanıtacak.