Apple’dan milyonlarca iPhone kullanıcısına acil güncelleme uyarısı: Hemen yükleyin
Geçen ay iOS 18.4’ü yayınlayarak yeni özellikler ekleyen Apple, iPhone kullanıcıları için bu kez de iOS 18.5 güncellemesini yayınladı. Acil olarak yüklenmesi tavsiye edilen bu güncelleme, önemli açıkları da kapatıyor.
Apple için önümüzdeki birkaç ay çok hareketli olacak. Tüm cihazları için yeni işletim sistemi ve güncellemeleri tanıtmaya hazırlanan firma, Haziran ayında WWDC etkinliğini düzenleyip iOS 19, iPadOS 19 ve diğer cihazları için yeni güncellemelerini tanıtacak.
Yaz ayı gelirken kullanıcıların heyecanı da artmaya başladı. Geçen yıl kullanıma sunulan iOS 18 için artık yolun sonu gelirken, Haziran ayında yepyeni özelliklerle iOS 19 güncellemesi piyasaya çıkacak.