Apple'dan skandal paylaşım! Durumu fark edince hemen sildiler. Samsung detayı şok etti!
Yıllardır beklenen katlanabilir iPhone için geri sayım başlarken, Apple’ın Çin destek sayfasında yapılan paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. Yapılan paylaşım, durumun fark edilmesi üzerine geri kaldırıldı.
Samsung, OPPO ve birçok marka son iki senedir katlanabilir akıllı telefonlarıyla pazarda rekabet ediyor. Gözler artık Apple’ın katlanabilir iPhone modeline çevrildi ve geri sayım resmen başladı.
2026’da Apple’ın 20. yılına özel tarihte tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone, artık yılan hikayesine dönmekten çıktı ve geliştirilmesine başlandı. Öyle ki Apple da şimdiden kendi reklamını paylaştığı spoiler videolar ile yapıyor.
Yeni tanıtacağı iPhone’lara ilişkin önceden videolar yayınlayan Apple’ın Çin destek sayfası büyük bir tartışmaya neden oldu. Ezeli rakibi Samsung ile yıllardır rekabet eden Apple yetkilileri, katlanabilir iPhone için paylaşılan tanıtım videosunda Samsung’un katlanabilir telefonunun videosunu yayınladı.