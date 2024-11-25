Apple’dan şok karar: Bu 15 cihaz tarihe karıştı! iPhone 15 Pro modelleri de listede



2- İNCE DOKUNMUŞ IPHONE KILIFLARI



Şaşırtıcı şekilde üretimi durdurulan ve Apple Store’da satışı kaldırılan ürünler arasında iPhone kılıfları da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 15 serisiyle birlikte Apple, çevre dostu deri kılıfı FineWoven ürünlerini de tanıtmıştı. Ancak çok tatmin edici olmadı. Apple ise bu sorunu kabul etmiş gibi görünüyor. Zira firma, FineWoven MagSafe cüzdanlarını ve Apple Watch kayışlarını da satışa çıkarmadı. Öte yandan iPhone 15 için de artık bu kılıfın satışının devam etmediğini de belirtelim.