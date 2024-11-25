Apple’dan şok karar: Bu 15 cihaz tarihe karıştı! iPhone 15 Pro modelleri de listede
iPhone 16 serisi ve birçok ürünün tanıtıldığı Eylül ayı, bazı iPhone, MacBook ve iPad’in satıştan kaldırılmasına neden oldu. İşte üretimi durdurulan 15 Apple ürünü. iPhone 15 Pro ve Pro Max listede!
Merakla beklenen iPhone 16 serisi Eylül ayında gerçekleşen lansmanda tanıtıldı. Resmiyet kazanan yeni iPhone’lar birkaç hafta sonra dünyanın dört bir yanında satışa sunuldu.
iPhone 16 serisine ek olarak birkaç yeni ürününü daha tanıtan Apple, ne yazık ki bu ürünlerin tanıtılmasından dolayı 15 eski ürünün üretimini durdurdu, Apple Store’dan satışını kaldırdı. İşte üretimi durdurulan 15 Apple ürünü! İsteseniz de Apple Store’de bulamayacaksınız.
1- IPAD MINI 6
Ekim ayında duyurulan Apple Pencil Pro uyumlu yen iPad Mini, piyasada bulunan iPad Mini 6 modelinin de sonu oldu. Apple, popüler tabletin üretimini durdurma kararı aldı.
2- İNCE DOKUNMUŞ IPHONE KILIFLARI
Şaşırtıcı şekilde üretimi durdurulan ve Apple Store’da satışı kaldırılan ürünler arasında iPhone kılıfları da yer alıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 15 serisiyle birlikte Apple, çevre dostu deri kılıfı FineWoven ürünlerini de tanıtmıştı. Ancak çok tatmin edici olmadı. Apple ise bu sorunu kabul etmiş gibi görünüyor. Zira firma, FineWoven MagSafe cüzdanlarını ve Apple Watch kayışlarını da satışa çıkarmadı. Öte yandan iPhone 15 için de artık bu kılıfın satışının devam etmediğini de belirtelim.