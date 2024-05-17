Apple'dan taşıt tutmasına çözüm: Yolda mideler bulanmayacak!

Yeni özellik açıldığında, kullanıcının telefonu ekranın kenarında, hareketli siyah noktalar gösteriyor. Noktalar, telefonun ya da aracın hareketine göre yer değiştirerek, bahsedilen duyusal çelişkiyi azaltmayı hedefliyor. Araç sağa döndüğünde ya da aniden durduğunda, nokta da ekran üzerinde hareket ediyor. Apple, noktaların bunu yaparken ekrandaki ana içeriğe de müdahale etmediğinin altını çiziyor.