Apple'dan taşıt tutmasına çözüm: Yolda mideler bulanmayacak!
Hareket eden araçta telefonunuza bakmak midenizi bulandırıyorsa Apple'ın yeni "Vehicle Motion Cues - Araç Hareketi İpuçları" özelliği, bu soruna çare olabilir.
Bir takım yeni erişilebilirlik özelliği ile birlikte duyurulan Araç Hareketi İpuçları, iPhone ve iPad'lerde yer alan hareket sensörlerini bulantı önleyici yardımcılara dönüştürüyor.
Apple'dan özellik hakkında gelen açıklamada; "Araştırmalar taşıt tutması / hareket hastalığının kişinin gördükleri ile hissettikleri arasındaki duyusal çelişkiden kaynaklandığını gösteriyor. Bu da kimi kullanıcıların iPad ve iPhone'larını hareket eden bir araçta konforlu şekilde kullanmasına engel oluyor." denildi.
Yeni özellik açıldığında, kullanıcının telefonu ekranın kenarında, hareketli siyah noktalar gösteriyor. Noktalar, telefonun ya da aracın hareketine göre yer değiştirerek, bahsedilen duyusal çelişkiyi azaltmayı hedefliyor. Araç sağa döndüğünde ya da aniden durduğunda, nokta da ekran üzerinde hareket ediyor. Apple, noktaların bunu yaparken ekrandaki ana içeriğe de müdahale etmediğinin altını çiziyor.
Özellik, kullanılabilir olduğunda Kontrol Merkezi üzerinden açılabilecek, dilerseniz bir araca bindiğinde otomatik olarak çalışması için ayarlamanız da mümkün olacak.