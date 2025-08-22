Apple’dan Türkiye’ye yüzde 60’lık zam: Yeni fiyatlar belli oldu

Türkiye’de milyonlarca kişi depolama sorunu yaşamamak için iCloud servislerine abone. Ancak bu abonelik fiyatları her yıl zamlanıyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde iCloud servislerine zam yapan Apple, tam bir yıl sonra bir kez daha iCloud abonelik ücretlerine zam yaptı.