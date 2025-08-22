  1. Ekonomim
Apple’dan Türkiye’ye yüzde 60’lık zam: Yeni fiyatlar belli oldu

Apple, Türkiye’deki iCloud hizmetlerinde yüzde 60’lık bir zam yaptı. En son geçtiğimiz yıl fiyatlarda artışa gidilirken, aradan geçen bir yılın ardından yeni bir zam daha yapıldı.

Apple’ın gerek donanım gerek bulut hizmeti servisleri her yıl cep yakmaya devam ediyor. 

Özellikle iPhone ve iPad kullanıcıları sık sık hafıza dolu uyarısıyla karşı karşıya kalırken, Apple ise bu kullanıcıları iCloud depolama satın almaya yönlendiriyor.

Türkiye’de milyonlarca kişi depolama sorunu yaşamamak için iCloud servislerine abone. Ancak bu abonelik fiyatları her yıl zamlanıyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde iCloud servislerine zam yapan Apple, tam bir yıl sonra bir kez daha iCloud abonelik ücretlerine zam yaptı.

Yapılan zamla beraber 50 GB, 200 GB ve 2 TB’lık iCloud+ paketlerinin fiyatı dikkat çekici şekilde arttı.

