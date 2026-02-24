Apple’ın efsanesi iPhone 18 ile geri dönüyor! 4 yıl sonra büyük sürpriz
iPhone 18 serisi için geri sayım başladı. Apple’ın yeni modelleri Eylül ayında düzenlenecek lansmanda resmiyet kazanacak. Şu ana kadar iPhone 18 ailesiyle ilgili birçok detay gün yüzüne çıkarken, 4 yıl önceki özelleştirmelerden biri yeniden geliyor.
iPhone 17 serisi yepyeni bir tasarım ve renk seçenekleriyle geçen yılın eylül ayında resmiyet kazanmıştı.
Renk seçenekleri ve bazı özellikler çok konuşulurken, teknoloji devi iPhone 18’de de kullanıcıların çok istediği renk seçeneğini geri getirecek.
