  4. Apple’ın efsanesi iPhone 18 ile geri dönüyor! 4 yıl sonra büyük sürpriz

iPhone 18 serisi için geri sayım başladı. Apple’ın yeni modelleri Eylül ayında düzenlenecek lansmanda resmiyet kazanacak. Şu ana kadar iPhone 18 ailesiyle ilgili birçok detay gün yüzüne çıkarken, 4 yıl önceki özelleştirmelerden biri yeniden geliyor.

iPhone 17 serisi yepyeni bir tasarım ve renk seçenekleriyle geçen yılın eylül ayında resmiyet kazanmıştı.

 Renk seçenekleri ve bazı özellikler çok konuşulurken, teknoloji devi iPhone 18’de de kullanıcıların çok istediği renk seçeneğini geri getirecek.

Tanıtım tarihine henüz çok fazla zaman olsa da, iPhone 18 serisi seri üretime girdi.

Bloomberg’den Mark Gurman, yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda iPhone 18 Pro modeli için önemli bir detayı gün yüzüne çıkardı.

