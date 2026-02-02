Apple’ın iPhone 18 için sır gibi sakladığı planı ortaya çıktı! Bir ilk yaşanacak, kritik işbirliği!

iPhone 17 serisinin birçok yeni özelliği dikkat çekerken, Apple bazı noktalarda eleştirildi ve halen eleştirilmeye devam ediyor. Hem işletim sistemi hem de cihazlarında bazı problemler yaşayan teknoloji devi, bu yıl hatasız bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Gözler iPhone 18 serisinde ve yeni sızıntılar, kullanıcılara ilk kez önemli bir deneyim yaşatacak.