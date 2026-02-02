Apple’ın iPhone 18 için sır gibi sakladığı planı ortaya çıktı! Bir ilk yaşanacak, kritik işbirliği!
Apple’ın bu yılın ilerleyen döneminde tanıtmaya hazırlandığı iPhone 18 serisi için sızıntılar gelirken, Cupertino devinin bir sonraki modellerinde sürpriz bir özelliğe yer vereceği ortaya çıktı.
iPhone 17 serisinin birçok yeni özelliği dikkat çekerken, Apple bazı noktalarda eleştirildi ve halen eleştirilmeye devam ediyor. Hem işletim sistemi hem de cihazlarında bazı problemler yaşayan teknoloji devi, bu yıl hatasız bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Gözler iPhone 18 serisinde ve yeni sızıntılar, kullanıcılara ilk kez önemli bir deneyim yaşatacak.
Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro modelleri için Apple’ın uzay şirketi Starlink ile görüşme yaptığı aktarıldı. Halihazırda dünyanın dört bir yanında uzaydan internet sunan Starlink, anlaşma sağlanması durumunda iPhone 18 Pro modellerine entegre çalışabilir.
Bloomberg’ün teknoloji gazetecisi Mark Gurman daha önce, iPhone 18 Pro’nun 5G karasal olmayan ağ (NTN) teknolojisini desteklemesinin beklendiğini açıklamıştı. Bu teknoloji, mobil baz istasyonlarının uydular aracılığıyla sinyal kapsama alanını genişletmesine olanak tanıyor.