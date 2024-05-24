Apple'ın yeni güncellemesi ile menülerde ve kullanıcı ara yüzlerinde büyük değişiklik

Genel ayarları içeren bölüm artık temel ağ ayarlarının hemen altında yer alacak. Genel ayarlar, herhangi bir Apple işletim sistemindeki en önemli kullanıcı yapılandırma seçeneklerinden biri olduğu için, bu bölümün listenin daha üst sıralarında yer alması planlanıyor.

Ekran ayarlarında değişiklik

Duvar kağıdı ve ekranla ilgili ayarlar artık kendi ayrılmış bölümlerinin bir parçası olmayacak ve bunun yerine diğer seçeneklerle birlikte bir araya getirilecek. Ekranla ilgili ayarların artık genel ayarlar, erişilebilirlik ayarları vb. ile aynı bölümde yer alacağı anlamına geliyor.