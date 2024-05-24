Apple'ın yeni güncellemesi ile menülerde ve kullanıcı ara yüzlerinde büyük değişiklik
Apple, macOS 15'in tüm menülerini ve uygulama kullanıcı arayüzlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Bu değişiklik, sistem Ayarları uygulamasının yeniden tasarlandığından beri yapılan en büyük kullanıcı arayüzü güncellemesi olacak.
Sistem ayarları uygulamasında değişiklik yapılacak
AppleInsider'ın haberine göre Apple, yaklaşan işletim sistemlerinde yerleşik "Sistem Ayarları" uygulamasında değişiklikler yapacak. Bireysel ayarlar, öncelik ve genel öneme göre yeniden düzenlenecek. Bildirimler ve ses ayarları listenin altına taşınacak. Bu değişiklikler, akıllı şarkı geçişleri ve belirli ses donanımları için yeni bir "Passthrough" özelliği gibi müzik ve sesle ilgili iyileştirmelerle birlikte uygulanacak.
Genel ayarları içeren bölüm artık temel ağ ayarlarının hemen altında yer alacak. Genel ayarlar, herhangi bir Apple işletim sistemindeki en önemli kullanıcı yapılandırma seçeneklerinden biri olduğu için, bu bölümün listenin daha üst sıralarında yer alması planlanıyor.
Ekran ayarlarında değişiklik
Duvar kağıdı ve ekranla ilgili ayarlar artık kendi ayrılmış bölümlerinin bir parçası olmayacak ve bunun yerine diğer seçeneklerle birlikte bir araya getirilecek. Ekranla ilgili ayarların artık genel ayarlar, erişilebilirlik ayarları vb. ile aynı bölümde yer alacağı anlamına geliyor.
Duvar kağıdı ve ekranla ilgili ayarlar artık kendi ayrılmış bölümlerinin bir parçası olmayacak ve bunun yerine diğer seçeneklerle birlikte bir araya getirilecek. Ekranla ilgili ayarların artık genel ayarlar, erişilebilirlik ayarları vb. ile aynı bölümde yer alacağı anlamına geliyor.
Görsel kimliğini belirlemek için farklı duvar kağıtları
Apple, muhtemelen macOS 15'in görsel kimliğini belirlemek için farklı duvar kağıtları sunacak. Görünüşe göre, macOS'ın bir sonraki sürümünde herhangi yeni duvar kağıdı ile ilgili seçeneklerin sunulması şirketin geleneğini bozması anlamına geliyor.
Gizlilik ve güvenlik ayarları, mevcut konumu olan genel ayarların yanı sıra ilgili seçeneklere daha yakın, daha uygun bir konuma taşınacak. Artık kilitleme ekranı tercihleri, Touch ID, kullanıcılar ve gruplar gibi tercihlerle aynı yerde bulunacak, Apple ilgili ayarları bir araya getirme niyetinde olduğundan net bir düzen izlenecek.
Siri göstergesinde değişiklik olacak
Siri ve Spotlight için ayarlar bölmesi de internet hesapları ve oyun merkezi ile ilgili ayarları içeren bölüme taşınacak. Bu muhtemelen, Siri'nin arama sonuçları ve bilgileri toplamak için interneti kullanması yüzünden alınan bir karar.
Siri, monokrom menü çubuğu simgesiyle sunulacak
Siri'nin mevcut çok renkli menü çubuğu simgesine kıyasla daha iyi bir şekilde uyum sağlaması için yeni bir monokrom menü çubuğu simgesi ile sunulması bekleniyor. Şu anda macOS Sonoma'da, Siri için menü çubuğu simgesi çok renkli bu yüzden kullanıcıların dikkatini dağıtıyor.
macOS 15 ile, monokromatik Siri simgesi renk açısından çevresindeki menü çubuğu simgeleriyle aynı olacak. macOS menü çubuğu simgesiyle olduğu gibi, arka plana bağlı olarak siyah veya beyaz olarak değişebilecek.
Apple'ın sanal asistanını geliştirmek için harcadığı çaba göz önüne alındığında, Siri ile ilgili tasarım değişikliklerini yapması oldukça normal. Yeni ve geliştirilmiş Siri, metin veya makaleleri analiz edip özetleyebilecek, karmaşık soruları cevaplayabilecek ve ses notlarını yazıya dökebilecek.