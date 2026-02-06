Apple’ın yeni özelliği FBI ajanlarına bile geçit vermedi! iPhone’unuz varsa bu ayarı hemen açın

FBI’ın gelişmiş veri çıkarma birimi olan CART, tüm teknik imkanlarını seferber etmesine rağmen Lockdown Mode’un sınırladığı yazılım mimarisini aşamadı ve cihazdan veri sızdırmayı başaramadı. Sadece SIM kart üzerindeki telefon numarasına ulaşabilen ekip, Apple’ın bu özelliğinin siber saldırılara ve devlet düzeyindeki veri çekme araçlarına karşı ne kadar etkili olduğunu da bir bakıma tescillemiş oldu.