Apple’ın yeni özelliği FBI ajanlarına bile geçit vermedi! iPhone’unuz varsa bu ayarı hemen açın
Apple, iPhone’ları saldırılara karşı duvar gibi güçlendiren yeni bir gizli ayar ekledi. Öyle ki bu ayar aktif durumdayken FBI mühendisleri bile engeli aşamıyor. Peki iPhone kullanıcıları nasıl telefonlarını bu moda geçirebilir? Ayrıntılarıyla anlattık…
Apple, akıllı telefon dünyasında en gelişmiş savunmaya sahip işletim sistemiyle öne çıkıyor. Android telefonların aksine iOS, hem daha sorunsuz hem de güvenlik katmanı son derece gelişmiş. iOS 26 güncellemesiyle gizlilik ve güvenlik tarafında önemli adımlar atan Apple, FBI çalışanlarının bile duvarı aşamadığı bir güvenlik katmanı ekledi.
Washington Post muhabiri Hannah Natanson’ın Virginia’daki evine 14 Ocak 2026'da baskın düzenleyen FBI ajanları, dijital güvenlik tarihinde nadir görülen bir durumla karşılaştı.
Pentagon’daki gizli belgelerin sızdırılması davası kapsamında muhabirin iPhone 13’üne el koyan kurum, Apple’ın 2022 yılında "yüksek riskli bireyler" için geliştirdiği Lockdown Mode engeline takıldı. Mahkeme belgelerine göre, iPhone ele geçirildiğinde şarj halindeydi ve ekranında cihazın "Kilitleme Modunda" olduğu uyarısı yer alıyordu.
FBI’ın gelişmiş veri çıkarma birimi olan CART, tüm teknik imkanlarını seferber etmesine rağmen Lockdown Mode’un sınırladığı yazılım mimarisini aşamadı ve cihazdan veri sızdırmayı başaramadı. Sadece SIM kart üzerindeki telefon numarasına ulaşabilen ekip, Apple’ın bu özelliğinin siber saldırılara ve devlet düzeyindeki veri çekme araçlarına karşı ne kadar etkili olduğunu da bir bakıma tescillemiş oldu.