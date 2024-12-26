Uçakta en güvenli koltuk neresi? İşte bilmeniz gereken püf noktalar..

Evet uçak kazaları çok nadir görülen olaylardır. Çünkü gelişmiş teknolojilere sahip olmasının yanı sıra, çift motorlu ve türbülansa dayanıklı yapısı ile kaza riskleri en aza indirilmiştir. Ancak beklenmedik durumlar olabiliyor. Peki bu durumda kimlerin kurtulma şansı daha yüksek. Time dergisinin geçmiş yıllara dayanan bir araştırması merak edilen bu soruya en iyi cevabı buluyor.