Uçakta en güvenli koltuk neresi? İşte bilmeniz gereken püf noktalar..
Kazakistan'da yaşanan uçak kazası, yolculuk yapmakta korkan milyonlarca kişi için bir kez daha travma sebebi oldu. Nadiren görülse de uçaklar da kaza yapabiliyor. Peki bir uçakta en güvenli koltuk neresidir? İşte bilmeniz gereken püf noktalar.
Dünyada kaza riski en düşük olan uçaklar, nadiren de olsa belirli durumlarda faciaya yol açabiliyor. Tarihimizde kayda geçen çok fazla uçak kazaları (yolcu uçağı) aşırı yaşanmadı.
Ancak bu hiçbir zaman yaşanmayacağı anlamına da gelmiyor. Sadece bir kuş sürüsü bile her şeyi alt üst edebilir. Nitekim Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Kazakistan’da alev alarak yere çakılması, bunun son örneği olabilir.
Evet uçak kazaları çok nadir görülen olaylardır. Çünkü gelişmiş teknolojilere sahip olmasının yanı sıra, çift motorlu ve türbülansa dayanıklı yapısı ile kaza riskleri en aza indirilmiştir. Ancak beklenmedik durumlar olabiliyor. Peki bu durumda kimlerin kurtulma şansı daha yüksek. Time dergisinin geçmiş yıllara dayanan bir araştırması merak edilen bu soruya en iyi cevabı buluyor.