Artık telefona muhtaç kalmayacaksınız! WhatsApp yıllar sonra çok istenilen özellik geldi
Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için çok istenilen özellik nihayet geldi. Kişileri artık WhatsApp Web üzerinden kaydetmek mümkün hale geldi.
Mesajlaşma uygulamaları arasında bir numara olan WhatsApp, yıl içerisinde çok sayıda özellikle güncellendi. Meta’ya ait mesajlaşma platformu şu an hala birçok özellikten yoksun.
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Bu özelliklerden biri de kişilerle ilgili. WhatsApp’ta birini kaydetmek istediğinizde sadece telefonu kullanarak rehbere kişi eklenebiliyordu.
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Neyse ki bu durum, yıllar sonra değişti. Meta, WhatsApp Web’den kişilerin eklenmesine izin verecek yeni bir özelliğin duyurusunu yaptı.
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