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Artık telefona muhtaç kalmayacaksınız! WhatsApp yıllar sonra çok istenilen özellik geldi

Meta’nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için çok istenilen özellik nihayet geldi. Kişileri artık WhatsApp Web üzerinden kaydetmek mümkün hale geldi.

Artık telefona muhtaç kalmayacaksınız! WhatsApp yıllar sonra çok istenilen özellik geldi - Sayfa 1

Mesajlaşma uygulamaları arasında bir numara olan WhatsApp, yıl içerisinde çok sayıda özellikle güncellendi. Meta’ya ait mesajlaşma platformu şu an hala birçok özellikten yoksun. 

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Artık telefona muhtaç kalmayacaksınız! WhatsApp yıllar sonra çok istenilen özellik geldi - Sayfa 2

Bu özelliklerden biri de kişilerle ilgili. WhatsApp’ta birini kaydetmek istediğinizde sadece telefonu kullanarak rehbere kişi eklenebiliyordu. 

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Artık telefona muhtaç kalmayacaksınız! WhatsApp yıllar sonra çok istenilen özellik geldi - Sayfa 3

Neyse ki bu durum, yıllar sonra değişti. Meta, WhatsApp Web’den  kişilerin eklenmesine izin verecek yeni bir özelliğin duyurusunu yaptı.

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Artık telefona muhtaç kalmayacaksınız! WhatsApp yıllar sonra çok istenilen özellik geldi - Sayfa 4

WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde artık web’de uygulamayı kullanırken  kişileri kolayca ekleyebilirsiniz. Meta, söz konusu özellik için şöyle diyor:

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