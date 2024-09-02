ASELSAN ambargolara karşı dimdik! İşte Türk mühendisler tarafından üretilen 30 ürün
Ambargolar yıldıramadı, kısıtlamalar engel olamadı. TSK'ya dur denen yerde devreye ASELSAN girdi. Bugüne kadar ürettikleriyle medarı iftiharımız oldu. İşte ASELSAN'ın Türk mühendisleri tarafından üretilen en dikkat çekici 30 ürün.
Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihi boyunca farklı engellemelerle karşılaştı. Ürün tedariki kısmında farklı problemler yaşadı. İşte bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tarafından 1975 yılında ASELSAN kuruldu. O gün bugündür ASELSAN, son teknolojik ürünleri üreterek hem rakipleriyle boy ölçüşüyor hem de yapılamaz denileni yapıyor. Şimdi sizlerle bugüne kadar ASELSAN'ın ürettiği 10 ürünü hep beraber inceleyeceğiz.
1. VRC-9661 Araç İçi Uzak Komuta Sistemi
2. MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi
3. Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)