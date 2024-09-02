ASELSAN ambargolara karşı dimdik! İşte Türk mühendisler tarafından üretilen 30 ürün

Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihi boyunca farklı engellemelerle karşılaştı. Ürün tedariki kısmında farklı problemler yaşadı. İşte bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı tarafından 1975 yılında ASELSAN kuruldu. O gün bugündür ASELSAN, son teknolojik ürünleri üreterek hem rakipleriyle boy ölçüşüyor hem de yapılamaz denileni yapıyor. Şimdi sizlerle bugüne kadar ASELSAN'ın ürettiği 10 ürünü hep beraber inceleyeceğiz.