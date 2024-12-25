Asgari ücrete alınabilecek en iyi 7 telefon!
2025 asgari ücret 22.102 TL olarak açıklandı. Bununla birlikte satın alınabilecek telefonlar listesine de yenileri eklendi. İşte yeni asgari ücrete satın alınabilecek 7 telefon!
Akıllı telefon fiyatları aldı başını gitti. Ne yazık ki üst düzey bir amiral gemisi modele ulaşmak, her geçen gün daha zor hâl alıyor. Bununla birlikte asgari ücretin artmasıyla birlikte, bir asgari maaşla satın alınabilecek telefonlar listesine de yeni modeller eklendi.
Piyasada şu anda 22 bin TL’ye kadar çok fazla olmasa da, birçok önemli akıllı telefon bulunuyor. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bu telefonlar, üst düzey kullanıcı deneyimi yaşatmasa da yine de işlerinizi görecektir. İşte 2025 asgari ücreti ile alınabilecek en iyi telefonlar!
2025 ASGARİ ÜCRETE ALINABİLECEK TELEFONLAR
GALAXY S21 FE
Samsung’un birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü eski amiral gemisi Galaxy S21 FE, şu anki asgari ücrete alınabilecek telefonlar listemizde ilk sırada. 6,6 inç, 120Hz yenileme hızını destekleyen ekranı ile akıcı deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca kalbindeki Samsung Exynos 1480 ile tüm uygulamalar sorunsuz çalışıyor. Fiyatı ise 18.350 TL civarlarında.