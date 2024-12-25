Asgari ücrete alınabilecek en iyi 7 telefon!

Piyasada şu anda 22 bin TL’ye kadar çok fazla olmasa da, birçok önemli akıllı telefon bulunuyor. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bu telefonlar, üst düzey kullanıcı deneyimi yaşatmasa da yine de işlerinizi görecektir. İşte 2025 asgari ücreti ile alınabilecek en iyi telefonlar!