Ayarlar menüsüne gizlendi, kimse fark etmedi! iPhone’da hayat kurtaran bu özelliği hemen açın
Telefonların bildirimleri genelde ekranı uyandırıyor veya arkada flaşla birlikte gösteriliyor. Ancak Apple, son güncellemesiyle bunu ileri bir noktaya taşıdı. Yeni eklenen bildirim sayesinde ekranda flaş yanıyor.
Akıllı telefonlar, her güncellemede yeni özellikler kazanıyor. Bu özellikler kullanıcı odaklı geliştiriyor ve her yeni sürümde sunuluyor. Apple, en çok kullanıcı odaklı güncellemeler yapan şirketlerden biri. Özellikle iOS 26 ve sonraki sürümlerde saymakla bitmeyecek yenilikler iPhone, iPad ve MacBook cihazlara geldi.
Şimdi ise bildirimler için kullanıcıların belki de çok istediği bir başka yenilik iPhone’lara sunuldu. iOS 26.2’nin getirdiği en büyük nimetlerden biri olan yeni özellik, bildirimlerde artık arka flaşın yanı sıra ekranın önünde de flaş yakıyor.
Teknoloji medyasından techturco.com’un derlemesine göre yeni gelen güncellemede en dikkat çeken; erişilebilirlik menülerinde gizlenen “Uyarılar için Flaş” seçeneğinin genişletilmesi. Artık sadece arka kamera LED’i değil, iPhone’un ekranı da bildirim geldiğinde kısa ve parlak bir ışıkla parlayabiliyor.
Peki bu özellik ne işe yarıyor ve nasıl aktif edilir? Söz konusu özelliği Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses ve Görsel yolundan bulmak mümkün. “Uyarılar için Flaş” bölümünde “Ekran” için yeni bir anahtar yer alıyor; dilerseniz LED ile ekran flaşını aynı anda açarak gözden kaçırma ihtimalini iyice azaltabilirsiniz. Telefonu masada ekranı yukarıda ve her zaman açık ekran kapalı şekilde bırakıyorsanız, gelen bildirimleri fark etmeyi belirgin biçimde kolaylaştırıyor.