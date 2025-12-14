Ayarlar menüsüne gizlendi, kimse fark etmedi! iPhone’da hayat kurtaran bu özelliği hemen açın

Peki bu özellik ne işe yarıyor ve nasıl aktif edilir? Söz konusu özelliği Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses ve Görsel yolundan bulmak mümkün. “Uyarılar için Flaş” bölümünde “Ekran” için yeni bir anahtar yer alıyor; dilerseniz LED ile ekran flaşını aynı anda açarak gözden kaçırma ihtimalini iyice azaltabilirsiniz. Telefonu masada ekranı yukarıda ve her zaman açık ekran kapalı şekilde bırakıyorsanız, gelen bildirimleri fark etmeyi belirgin biçimde kolaylaştırıyor.