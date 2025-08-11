Balıkesir depremini 30 saniye önce bildirdi! 6 Şubat’ta başarısız olan Google bu kez hata yapmadı
6 Şubat depreminde Android cihazlara deprem bildirimi gönderemeyen Google, Balıkesir depreminde saniyeler öncesinde kullanıcılara uyarı gönderdi.
Türkiye, 6 Şubat’ın yaralarını henüz saramamışken deprem, yangın ve sellerle mücadele etmeye devam ediyor. 6 Şubat depremi sonrası binlerce artçıların yanı sıra, İstanbul dahil Türkiye’nin pek çok ilinde büyük küçük çeşitli depremler yaşandı.
Deprem için henüz tam olarak önlemler alınmamışken, ne yazık ki operatör şirketleri de sınıfta kaldı.
Buna ek olarak teknoloji devi Google’ın yıllar önce devreye aldığı deprem uyarı sistemi de tartışmaların odağında.