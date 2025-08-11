  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Balıkesir depremini 30 saniye önce bildirdi! 6 Şubat’ta başarısız olan Google bu kez hata yapmadı

Balıkesir depremini 30 saniye önce bildirdi! 6 Şubat’ta başarısız olan Google bu kez hata yapmadı

6 Şubat depreminde Android cihazlara deprem bildirimi gönderemeyen Google, Balıkesir depreminde saniyeler öncesinde kullanıcılara uyarı gönderdi.

Balıkesir depremini 30 saniye önce bildirdi! 6 Şubat’ta başarısız olan Google bu kez hata yapmadı - Sayfa 1

Türkiye, 6 Şubat’ın yaralarını henüz saramamışken deprem, yangın ve sellerle mücadele etmeye devam ediyor. 6 Şubat depremi sonrası binlerce artçıların yanı sıra, İstanbul dahil Türkiye’nin pek çok ilinde büyük küçük çeşitli depremler yaşandı.

1 | 12
Balıkesir depremini 30 saniye önce bildirdi! 6 Şubat’ta başarısız olan Google bu kez hata yapmadı - Sayfa 2

Deprem için henüz tam olarak önlemler alınmamışken, ne yazık ki operatör şirketleri de sınıfta kaldı. 

2 | 12
Balıkesir depremini 30 saniye önce bildirdi! 6 Şubat’ta başarısız olan Google bu kez hata yapmadı - Sayfa 3

Buna ek olarak teknoloji devi Google’ın yıllar önce devreye aldığı deprem uyarı sistemi de tartışmaların odağında.

3 | 12
Balıkesir depremini 30 saniye önce bildirdi! 6 Şubat’ta başarısız olan Google bu kez hata yapmadı - Sayfa 4

6 Şubat depreminde sınıfta kalan Google, binlerce kişiye bildirim gönderememişti. Android Deprem Uyarı sistemi neredeyse tüm yeni Android cihazlarda bulunmasına rağmen saniyeler öncesinden bildirilen uyarı sistemi devreye girmemişti. 

4 | 12