Batarya canavarı telefonlar açıklandı! Şarjı en uzun gidenler sıralamasına Çin yine damga vurdu
Batarya pek çok kişinin karşılaştığı sorunların başında geliyor. Genellikle çok fazla prizde bırakmak buna neden olarak gösterilse de pil sağlığının durumu kadar bataryanın gücü de önemli.
Performans karşılaştırması yaparak sıralama çıkaran DxOMark platformuna batarya canavarı cihazların başında 164 puanla Honor Magic7 Lite ve Honor X9c geliyor. Söz konusu telefonları 5.000 mAh pile ev sahipliği yapan 160 puanlı OPPO Find X7 Ultra takip ediyor.
Shifdelete.net sitesinden Tunahan Karakış'ın haberine göre, Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesinin dördüncü sırasında Honor Magic 6 Pro yer alıyor. 157 puan alan cihazın batarya kapasitesi ise 5.600 mAh. Beşinci sırada Honor Magic 6 Lite karşımıza çıkıyor. 156 puanlı akıllı telefonun pil kapasitesi 5.800 mAh.