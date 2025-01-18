Bayraktar TB3 akıllı mühimmatla silahlandı! ROKETSAN MAM-T ile hedef yerle bir edildi
Bayraktar TB3, mühimmat entegrasyon testlerini sürdürüyor. Yapılan son testte Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın geliştirdiği MAM-T akıllı mühimmatlarla havalandı. Gerçekleştirilen ilk atış testinde hedef tam isabetle yerle bir edildi.
Bayraktar TB3 SİHA, geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerine başladı.
Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.
Bu kapsamda TB3 SİHA, dün Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ROKETSAN tarafından geliştirilen 2 adet MAM-T mühimmatı ile havalandı.