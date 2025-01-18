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  4. Bayraktar TB3 akıllı mühimmatla silahlandı! ROKETSAN MAM-T ile hedef yerle bir edildi

Bayraktar TB3 akıllı mühimmatla silahlandı! ROKETSAN MAM-T ile hedef yerle bir edildi

Bayraktar TB3, mühimmat entegrasyon testlerini sürdürüyor. Yapılan son testte Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın geliştirdiği MAM-T akıllı mühimmatlarla havalandı. Gerçekleştirilen ilk atış testinde hedef tam isabetle yerle bir edildi.

Bayraktar TB3 akıllı mühimmatla silahlandı! ROKETSAN MAM-T ile hedef yerle bir edildi - Sayfa 1

Bayraktar TB3 SİHA, geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerine başladı.

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Bayraktar TB3 akıllı mühimmatla silahlandı! ROKETSAN MAM-T ile hedef yerle bir edildi - Sayfa 2

Bayraktar TB3, ROKETSAN'ın MAM-T mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

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Bayraktar TB3 akıllı mühimmatla silahlandı! ROKETSAN MAM-T ile hedef yerle bir edildi - Sayfa 3

Bu kapsamda TB3 SİHA, dün Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden ROKETSAN tarafından geliştirilen 2 adet MAM-T mühimmatı ile havalandı.

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Bayraktar TB3 akıllı mühimmatla silahlandı! ROKETSAN MAM-T ile hedef yerle bir edildi - Sayfa 4

Atış testi icra etmek için havada seyreden Bayraktar TB3, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile gerçekleştirdiği ilk atışta belirlenen hedefi tam isabetle vurdu.

 

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