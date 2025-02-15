Bedavadan biraz pahalı: PlayStation oyunlarında %90’a varan indirimler. Bu oyunları kaçırmayın
Sony, dev kesintinin ardından kesenin ağzını açtı. PlayStation abonelerine özel dev indirimler başladı. %90’a varan indirimlerle bu müthiş oyunlara sahip olun.
Sony, PlayStation Network’de yaşanan kesinti ile dünya çapında tepki almıştı. Telafi amacıyla abonelerine özel ek 5 gün daha ücretsiz hizmet sunulurken, şimdi de oyunlarda yüzde 90’a varan dev indirimler başladı.
İndizimler Gezegeni etkinliği, 27 Şubat’a kadar PS Store’da devam edecek. Peki hangi oyunlarda indirim var? İşte resmi liste...
Birçok popüler oyun da dahil olmak üzere %90’a varan indirimler sunuluyor. İşte indirime giren bazı popüler oyunlar…