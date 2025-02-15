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Bedavadan biraz pahalı: PlayStation oyunlarında %90’a varan indirimler. Bu oyunları kaçırmayın

Sony, dev kesintinin ardından kesenin ağzını açtı. PlayStation abonelerine özel dev indirimler başladı. %90’a varan indirimlerle bu müthiş oyunlara sahip olun.

Bedavadan biraz pahalı: PlayStation oyunlarında %90’a varan indirimler. Bu oyunları kaçırmayın - Sayfa 1

Sony, PlayStation Network’de yaşanan kesinti ile dünya çapında tepki almıştı. Telafi amacıyla abonelerine özel ek 5 gün daha ücretsiz hizmet sunulurken, şimdi de oyunlarda yüzde 90’a varan dev indirimler başladı.

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Bedavadan biraz pahalı: PlayStation oyunlarında %90’a varan indirimler. Bu oyunları kaçırmayın - Sayfa 2

İndizimler Gezegeni etkinliği, 27 Şubat’a kadar PS Store’da devam edecek. Peki hangi oyunlarda indirim var? İşte resmi liste...

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Bedavadan biraz pahalı: PlayStation oyunlarında %90’a varan indirimler. Bu oyunları kaçırmayın - Sayfa 3

 Birçok popüler oyun da dahil olmak üzere %90’a varan indirimler sunuluyor. İşte indirime giren bazı popüler oyunlar…

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Bedavadan biraz pahalı: PlayStation oyunlarında %90’a varan indirimler. Bu oyunları kaçırmayın - Sayfa 4

NBA 2K25 (PS5, PS4)- Normal fiyatı: 2900 TL, indirimli 870 TL

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