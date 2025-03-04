Behzat Ç. ve Prens'in de yayınlandığı dijital içerik platformunun ismi değişiyor. Tarih belli oldu
Türkiye'nin en popüler yerli içerik platformlarından BluTV, Warner Bros. Discovery şirketine satılmasının ardından yeni bir isme kavuşuyor. Resmi açıklama yapıldı,tarih belli oldu.
Türkiye'de en çok aboneye sahip yerli içerik platformlarından BluTV, başarılı gidişatının ardından Warner Bros. Discovery şirketine satıldı. Yerli yabancı pek çok yapımın yer aldığı dijital içerik platformu, artık yerli statüsünden çıktı.
Behzat Ç.Prens, Masum ve pek çok projenin yayınlandığı BluTV, yeniden markalaşma yolunda isim değişikliğine gidiyor.
Buna göre resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, BluTV'nin artık "Max" olarak faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.