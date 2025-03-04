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  4. Behzat Ç. ve Prens'in de yayınlandığı dijital içerik platformunun ismi değişiyor. Tarih belli oldu

Behzat Ç. ve Prens'in de yayınlandığı dijital içerik platformunun ismi değişiyor. Tarih belli oldu

Türkiye'nin en popüler yerli içerik platformlarından BluTV, Warner Bros. Discovery şirketine satılmasının ardından yeni bir isme kavuşuyor. Resmi açıklama yapıldı,tarih belli oldu.

Behzat Ç. ve Prens'in de yayınlandığı dijital içerik platformunun ismi değişiyor. Tarih belli oldu - Sayfa 1

Türkiye'de en çok aboneye sahip yerli içerik platformlarından BluTV, başarılı gidişatının ardından Warner Bros. Discovery şirketine satıldı. Yerli yabancı pek çok yapımın yer aldığı dijital içerik platformu, artık yerli statüsünden çıktı.

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Behzat Ç. ve Prens'in de yayınlandığı dijital içerik platformunun ismi değişiyor. Tarih belli oldu - Sayfa 2

Behzat Ç.Prens, Masum ve pek çok projenin yayınlandığı BluTV, yeniden markalaşma yolunda isim değişikliğine gidiyor.

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Behzat Ç. ve Prens'in de yayınlandığı dijital içerik platformunun ismi değişiyor. Tarih belli oldu - Sayfa 3

Buna göre resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, BluTV'nin artık "Max" olarak faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.

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Behzat Ç. ve Prens'in de yayınlandığı dijital içerik platformunun ismi değişiyor. Tarih belli oldu - Sayfa 4

Daha önce BluTV’nin Max’e dönüşünün bahar aylarında olacağı söylenmiş ancak kesin bir tarih verilmemişti. Şimdi ise o tarih resmi olarak açıklandı.

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