Biletler satışa çıktı! Uzay seyahatinin 12 dakikası 210 bin dolar!
Uzay seyahati son yıllarda merak konusu olurken Çinli şirket Deep Blue Aerospace, 2027'deki yörünge altı seferi için tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) iki bilet sattı.
Çin'de bir uzay ve havacılık şirketi, 2027'de planladığı uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı.
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, dün akşam e-ticaret sitesi Taobao üzerinden iki bilet tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) satıldı.
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Merkezi Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan "Deep Blue Aerospace" adlı şirket, ülkede uzay turizmine yönelik satış yapan ilk şirket oldu.
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