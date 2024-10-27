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  4. Biletler satışa çıktı! Uzay seyahatinin 12 dakikası 210 bin dolar!

Biletler satışa çıktı! Uzay seyahatinin 12 dakikası 210 bin dolar!

Uzay seyahati son yıllarda merak konusu olurken Çinli şirket Deep Blue Aerospace, 2027'deki yörünge altı seferi için tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) iki bilet sattı.

Biletler satışa çıktı! Uzay seyahatinin 12 dakikası 210 bin dolar! - Sayfa 1

Çin'de bir uzay ve havacılık şirketi, 2027'de planladığı uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı.

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Biletler satışa çıktı! Uzay seyahatinin 12 dakikası 210 bin dolar! - Sayfa 2

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dün akşam e-ticaret sitesi Taobao üzerinden iki bilet tanesi 1,5 milyon yuandan (210 bin dolar) satıldı.

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Biletler satışa çıktı! Uzay seyahatinin 12 dakikası 210 bin dolar! - Sayfa 3

Merkezi Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan "Deep Blue Aerospace" adlı şirket, ülkede uzay turizmine yönelik satış yapan ilk şirket oldu.

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Biletler satışa çıktı! Uzay seyahatinin 12 dakikası 210 bin dolar! - Sayfa 4

2027 yılında roketle bir yörünge altı seferi düzenlemeyi hedefleyen şirket, 12 dakika sürmesi planlanan bu seferin en az 5 dakikasında yolcuları atmosfer dışında dış uzaya taşıyarak ağırlık hissinin kaybolmasını deneyimlemelerini sağlamayı vadediyor.

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