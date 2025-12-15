Bilim insanları gördüklerine inanamadı: Beynin sırrı çözüldü, sonuç “korkutucu” derecede tanıdık
Yapay zeka, kesinlikle son yılların en büyük çılgınlığı. Teknoloji devleri bu alanda milyar dolarlık yatırımlar yaparken, günümüzde artık düşünebilen, insan gibi doğal dille bizlere hitap eden modeller sunuluyor. Yapay zekanın geldiği son nokta gerçekten çılgın. Ancak bilim insanlarının yeni çalışması, işi daha da garip bir hale getiriyor.
Yapay zeka modellerinin insan gibi düşünmeye çalışıp çalışmadığı tartışılırken, nörobilim dünyasından tam tersi yönde, ezber bozan bir kanıt geldi. Kudüs ve Princeton’daki araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışma, insan beyninin konuşmayı anlama şeklinin, ChatGPT-2 veya Llama 2 gibi modern yapay zeka sistemleriyle "ürkütücü derecede" benzer olduğunu ortaya koydu.
Yani bilim kurgu filmlerinin bir gün gerçekten bu kadar öngörülü olacağı kimsenin aklına gelmemiştir. Ancak teknolojik gelişmeler, yıllar önce öngörülen birçok hayali gerçeğe dönüştürüyor. Nitekim yıllardır bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz "dijital zihin" kavramı, biyolojik gerçekliğimizle sandığımızdan çok daha yakın olabilir. Nature Communications dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir araştırma, insan beyninin duyduğu cümleleri işleme mekanizmasının, Büyük Dil Modelleri (LLM) olarak bilinen yapay zeka algoritmalarının çalışma prensibiyle neredeyse birebir örtüştüğünü gösterdi.
ELEKTROTLAR GERÇEĞİ SÖYLEDİ
Bu iddialı bulgu, teorik bir varsayıma değil, doğrudan insan beyninden alınan verilere dayanıyor. Araştırmacılar, klinik takip amacıyla beyin yüzeyine elektrotlar yerleştirilen (elektrokortikografi) epilepsi hastalarıyla çalıştı. Katılımcılar 30 dakikalık tek bir hikayeyi dinlerken, beyinlerindeki elektriksel aktivite milisaniye hassasiyetiyle kaydedildi. Elde edilen bu biyolojik veriler, günümüzün popüler yapay zeka modelleri GPT-2 ve Llama 2'nin işlem katmanlarıyla yan yana konulduğunda ortaya çıkan tablo şaşırtıcıydı: Beyin de tıpkı bu kodlar gibi, anlamı "katman katman" inşa ediyordu.