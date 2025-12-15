Bilim insanları gördüklerine inanamadı: Beynin sırrı çözüldü, sonuç “korkutucu” derecede tanıdık

Yani bilim kurgu filmlerinin bir gün gerçekten bu kadar öngörülü olacağı kimsenin aklına gelmemiştir. Ancak teknolojik gelişmeler, yıllar önce öngörülen birçok hayali gerçeğe dönüştürüyor. Nitekim yıllardır bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz "dijital zihin" kavramı, biyolojik gerçekliğimizle sandığımızdan çok daha yakın olabilir. Nature Communications dergisinde yayımlanan çığır açıcı bir araştırma, insan beyninin duyduğu cümleleri işleme mekanizmasının, Büyük Dil Modelleri (LLM) olarak bilinen yapay zeka algoritmalarının çalışma prensibiyle neredeyse birebir örtüştüğünü gösterdi.