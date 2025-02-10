Bilim insanları gördüklerine şaşırdı: Dünya’da büyük değişiklik; Depremi araştırırken fark ettiler
Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Dünya, son yirmi yıl içerisinde çok önemli bir değişikliğe uğradı. Çinli ve ABD'li bilim insanları, deprem araştırması yaparken keşfetti.
Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerden biri olan Dünya, yıllar içerisinde pek çok anlamda değişikliğe uğradı. Yaşanan depremler, volkanik patlamalar, uzayla bağlantılı birçok olay buna örnek gösterilebilir.
Bilim insanları, özellikle son yıllarda depremler için sismik hareketleri inceliyor ve buna karşı ne gibi önlemler alınabileceği formüllerini masaya yatırıyor.
Türkiye’nin de bir deprem bölgesi olduğu, her geçe gün vatandaşların büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını bir kez daha hatırlatmakta fayda var.