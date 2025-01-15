Bill Gates ‘en büyük hatam’ diyerek açıkladı: Tam 400 milyar dolara mâl oldu!
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, kariyerinde 400 milyar dolara mâl olan en büyük hatasını açıkladı. ‘Eğer geç kalmasaydık sektörde liderdik’ dedi!
Dünyanın en zenginler listesinde olan ve aynı zamanda Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, her yıl kafa karıştıran açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Microsoft kurucusu günümüze kadar teknolojik anlamda pek çok büyük gelişmeyi hayata geçirirken, yakın zamanda yaptığı açıklama ile en büyük pişmanlığını da paylaştı.
Village Global'in ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte konuşan Gates, Microsoft'un mobil işletim sistemi pazarında sağlam bir yer edinemedeki başarısızlığını açık bir şekilde dile getirirken, bu hatanın Google'ın Android'in Apple dışındaki platform olarak hakim olmasına izin verdiğini vurguladı.
Teknoloji medyasından Gizmochina’nın derlediği habere göre Eventbrite CEO'su Julia Hartz ile yaptığı sohbet sırasında Gates, "Yazılım dünyasında, özellikle platformlar için, bunlar kazananın her şeyi aldığı pazarlardır," diyerek sözlerine şöyle devam etti: