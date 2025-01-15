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  4. Bill Gates ‘en büyük hatam’ diyerek açıkladı: Tam 400 milyar dolara mâl oldu!

Bill Gates ‘en büyük hatam’ diyerek açıkladı: Tam 400 milyar dolara mâl oldu!

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, kariyerinde 400 milyar dolara mâl olan en büyük hatasını açıkladı. ‘Eğer geç kalmasaydık sektörde liderdik’ dedi!

Bill Gates ‘en büyük hatam’ diyerek açıkladı: Tam 400 milyar dolara mâl oldu! - Sayfa 1

Dünyanın en zenginler listesinde olan ve  aynı zamanda Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, her yıl kafa karıştıran açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Microsoft kurucusu günümüze kadar teknolojik anlamda pek çok büyük gelişmeyi hayata geçirirken, yakın zamanda yaptığı açıklama ile en büyük pişmanlığını da paylaştı.

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Bill Gates ‘en büyük hatam’ diyerek açıkladı: Tam 400 milyar dolara mâl oldu! - Sayfa 2

Village Global'in ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte konuşan Gates, Microsoft'un mobil işletim sistemi pazarında sağlam bir yer edinemedeki başarısızlığını açık bir şekilde dile getirirken, bu hatanın Google'ın Android'in Apple dışındaki platform olarak hakim olmasına izin verdiğini vurguladı.

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Bill Gates ‘en büyük hatam’ diyerek açıkladı: Tam 400 milyar dolara mâl oldu! - Sayfa 3

Teknoloji medyasından Gizmochina’nın derlediği habere göre Eventbrite CEO'su Julia Hartz ile yaptığı sohbet sırasında Gates, "Yazılım dünyasında, özellikle platformlar için, bunlar kazananın her şeyi aldığı pazarlardır," diyerek sözlerine şöyle devam etti:

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Bill Gates ‘en büyük hatam’ diyerek açıkladı: Tam 400 milyar dolara mâl oldu! - Sayfa 4

"Bugüne kadar yaptığım en büyük hata, Microsoft'un Android'in yerinde olmasını engelleyen yanlış yönetimim oldu. Android, Apple dışındaki standart telefon platformudur. Bu, Microsoft'un kazanması gereken doğal bir şeydi."

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