Bill Gates ‘en büyük hatam’ diyerek açıkladı: Tam 400 milyar dolara mâl oldu!

Dünyanın en zenginler listesinde olan ve aynı zamanda Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, her yıl kafa karıştıran açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Microsoft kurucusu günümüze kadar teknolojik anlamda pek çok büyük gelişmeyi hayata geçirirken, yakın zamanda yaptığı açıklama ile en büyük pişmanlığını da paylaştı.