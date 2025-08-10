Bir anda aktif edildi herkes neye uğradığını şaşırdı! Instagram’da bu ayarı hemen kapatın
Meta çatısı altındaki Instagram, yakın zamanda tüm dünyada ses getirecek tartışmalı bir özelliği aktif etti. Kullanıcı gizliliği konusunda endişe yaratan bu ayar, açıksa hemen kapatın.
Instagram, sahip olduğu özelliklere bir yenisini daha ekledi. Meta bünyesinde hizmet veren sosyal medya platformu tüm cihazlar için düzenli olarak güncellenirken, zaman zaman beğeni toplayan zaman zaman da tartışma yaratan yeniliklere kavuşuyor.
Meta, geçtiğimiz hafta aktif olarak en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram’a tartışmalı bir özellik ekledi.
Yeni özellik “Instagram Haritası” olarak adlandırılırken, uzun yıllardır Snapchat’te kullanılan Snap Map aracını da taklit ediyor.